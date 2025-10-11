Тоня Матвієнко ніяк не реагувала на ці висловлювання. Однак Арсен Мірзоян прокоментував скандал в інтерв'ю "Говорить Суханов", передає Show 24.
До слова Тоня Матвієнко у роковини смерті мами поділилась архівним фото й чутливо звернулась до неї
Співак зізнався, що Тоня Матвієнко сприйняла заяви Рибчинського близько до серця.
Якщо ти впевнена в собі людина, то взагалі не маєш реагувати. Щоб реагувати на такі вкиди, людина має стояти з тобою на одній щаблині, або вище. Якщо ця людина стоїть нижче, ти не маєш права на неї реагувати. Це як неповага до себе,
– вважає Арсен Мірзоян.
Музикант додав, що йому хотілось захистити дружину від публічних вкидів у її бік, але поки що цей "скандал" залишився на рівні обговорень у соцмережах.
"Поки що немає від чого захищати. Це просто якась фрікова ситуація і непотріб, який вийшов у публічну площину. Так не вирішуються питання. Щось відбулося без конкретики. Якби це був позов до суду, це вже конкретика. Тоді треба знаходити інструменти й захищатись. А так це просто балачки в соцмережах", - зауважив Мірзоян.
Додамо, Рибчинський на ютуб-каналі "Балючі теми" сказав, що вони "поки не чіпають" Тоню Матвієнко. Він зазначив, щоб розв'язати питання з їхньою сім'єю, достатньо зателефонувати й зустрітися.
У чому саме звинуватили Тоню Матвієнко
Євген Рибчинський, син легендарного поета-пісняра, заявив, що пісні Євгена Рибчинського та Ігоря Поклада були написані для Ніни Матвієнко, а не для її доньки. Тому в Тоні Матвієнко можуть бути проблеми, якщо хтось подасть на неї до суду за порушення авторських прав.
На це інтерв'ю у мережі відреагували по-різному. Проте багато хто не зрозумів, чому Тоня Матвієнко повинна отримувати дозвіл на виконання пісень, які співала її мама.
Дружина композитора Ігоря Поклада, Світлана, написала коментар, в якому пояснила ситуацію. За її словами, авторські права після смерті переходять у спадок дружині й дітям, але не тому, хто виконує пісню, а тому, хто є її автором. Тому Тоня Матвієнко повинна була б отримати ліцензію.
Світлана Поклад додала, що співачка могла б просто подзвонити до композитора й отримати дозвіл. Однак вона навіть не висловила співчуття з приводу його смерті.