Тоня Матвиенко никак не реагировала на эти высказывания. Однако Арсен Мирзоян прокомментировал скандал в интервью "Говорит Суханов", передает Show 24.

К слову Тоня Матвиенко в годовщину смерти мамы поделилась архивным фото и чутко обратилась к ней

Певец признался, что Тоня Матвиенко восприняла заявления Рыбчинского близко к сердцу.

Если ты уверенный в себе человек, то вообще не должен реагировать. Чтобы реагировать на такие вбросы, человек должен стоять с тобой на одной ступени, или выше. Если этот человек стоит ниже, ты не имеешь права на него реагировать. Это как неуважение к себе,

– считает Арсен Мирзоян.

Музыкант добавил, что ему хотелось защитить жену от публичных вбросов в ее сторону, но пока этот "скандал" остался на уровне обсуждений в соцсетях.

"Пока не от чего защищать. Это просто какая-то фриковая ситуация и хлам, который вышел в публичную плоскость. Так не решаются вопросы. Что-то произошло без конкретики. Если бы это был иск в суд, это уже конкретика. Тогда надо находить инструменты и защищаться. А так это просто разговоры в соцсетях", - отметил Мирзоян.

Добавим, Рыбчинский на ютуб-канале "Балючие темы" сказал, что они "пока не трогают" Тоню Матвиенко. Он отметил, чтобы решить вопрос с их семьей, достаточно позвонить и встретиться.

В чем именно обвинили Тоню Матвиенко