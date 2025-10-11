Тоня Матвиенко никак не реагировала на эти высказывания. Однако Арсен Мирзоян прокомментировал скандал в интервью "Говорит Суханов", передает Show 24.
К слову Тоня Матвиенко в годовщину смерти мамы поделилась архивным фото и чутко обратилась к ней
Певец признался, что Тоня Матвиенко восприняла заявления Рыбчинского близко к сердцу.
Если ты уверенный в себе человек, то вообще не должен реагировать. Чтобы реагировать на такие вбросы, человек должен стоять с тобой на одной ступени, или выше. Если этот человек стоит ниже, ты не имеешь права на него реагировать. Это как неуважение к себе,
– считает Арсен Мирзоян.
Музыкант добавил, что ему хотелось защитить жену от публичных вбросов в ее сторону, но пока этот "скандал" остался на уровне обсуждений в соцсетях.
"Пока не от чего защищать. Это просто какая-то фриковая ситуация и хлам, который вышел в публичную плоскость. Так не решаются вопросы. Что-то произошло без конкретики. Если бы это был иск в суд, это уже конкретика. Тогда надо находить инструменты и защищаться. А так это просто разговоры в соцсетях", - отметил Мирзоян.
Добавим, Рыбчинский на ютуб-канале "Балючие темы" сказал, что они "пока не трогают" Тоню Матвиенко. Он отметил, чтобы решить вопрос с их семьей, достаточно позвонить и встретиться.
В чем именно обвинили Тоню Матвиенко
- Евгений Рыбчинский, сын легендарного поэта-песенника, заявил, что песни Евгения Рыбчинского и Игоря Поклада были написаны для Нины Матвиенко, а не для ее дочери. Поэтому у Тони Матвиенко могут быть проблемы, если кто-то подаст на нее в суд за нарушение авторских прав.
- На это интервью в сети отреагировали по-разному. Однако многие не поняли, почему Тоня Матвиенко должна получать разрешение на исполнение песен, которые пела ее мама.
- Жена композитора Игоря Поклада, Светлана, написала комментарий, в котором объяснила ситуацию. По ее словам, авторские права после смерти переходят в наследство жене и детям, но не тому, кто исполняет песню, а тому, кто является ее автором. Поэтому Тоня Матвиенко должна была бы получить лицензию.
- Светлана Поклад добавила, что певица могла бы просто позвонить к композитору и получить разрешение. Однако она даже не выразила соболезнования по поводу его смерти.