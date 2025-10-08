Матвиенко опубликовала фото мамы в молодости, а также посвятила ей чувствительные строки, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм.

Звезда показала фотографию в черно-белых тонах, где Нина Митрофановна изображена в молодые годы.

Нина Матвиенко в молодости Нина Матвиенко в молодости / Фото из инстаграма Тони Матвиенко

Кроме того, дочь певицы обратилась к матери нежными и чувственными словами, вспомнив одну из популярных песен – "Пісня про матір".

Когда-то эта песня просто нравилась мне. А теперь я слышу в ней все, что нельзя сказать словами. Уже два года, как она о вас. Два года без вас – и все равно с вами в каждой ноте,
– написала Тоня.

В комментариях многие из известных людей и рядовых читателей выразили слова поддержки и соболезнования.

  • "Нина Митрофановна наша Квитка-Душа. Вечная память", – написала Наталья Валевская.
  • "Прекрасная", – Оля Полякова.
  • "Глубина во взгляде глубина в каждом слове. Светлая память светлому человеку. Слушаю эту песню и всегда вспоминаю свою Мамочку".
  • "То не звезда в небе зажглась, то на земле цветок расцветал".
  • "Легенда и душа украинской музыки. Покойся с миром".

В интервью изданию "Апостроф" Матвиенко говорила, что потеря мамы была для нее очень болезненной. Она в ее комнате оставила все так, как и было, а каждый угол напоминает о Нине Митрофановне.

Что известно о смерти Нины Матвиенко?

  • Новость о смерти Нины Матвиенко стала шоковой для широкой публики. Подруги певицы говорили, что артистка боролась с тяжелой болезнью.
  • Впоследствии Арсен Мирзоян признался, что его теща умерла из-за онкологии, с которой боролась четыре года.
  • В последние часы жизни певицы к ней приехали сыновья.
  • "Перед смертью мамы, мы приехали с братом, причастили ее и я говорю, мама, я отпускаю, умирайте", – поделился старший сын Нины Матвиенко.
  • В последний путь Нину Митрофановну провели 11 октября в Свято-Феодосиевском монастыре в Киеве, а похоронили ее на Зверинецком кладбище.