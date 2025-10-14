После этого заявления исполнительница связалась с Евгением лично. Композитор впервые рассказал, чем это закончилось. Сообщает Show24 со ссылкой на ютуб-канал "Сніданок з 1+1".

В интервью на ютуб-канале "Балючие темы" Евгений Рыбчинский, в частности, имел в виду композицию "Волшебная скрипка", созданную композитором Игорем Покладом на слова его отца. Ранее песню исполняла Нина Матвиенко.

Ее дочь Тоня Матвиенко в телефонном разговоре с Евгением Рыбчинским объяснила, что считала: если мама пела песни, то и она может это делать. Однако композитор отметил, что это не совсем так. В конце концов, ситуацию между артистами удалось уладить.

Честно говоря, у меня к Тоне претензии не было. Претензии были у Светланы Поклад, которая является наследницей всего творчества своего мужа, покойного Игоря Поклада. И в программе, которая записывалась, я предупредил Тоню, что ее ожидает опасность,

– добавил Евгений Рыбчинский.

Заметим, что сама Тоня Матвиенко на этот инцидент публично не отреагировала, зато ее муж Арсен Мирзоян отметил, что певица восприняла этот "вброс" близко к сердцу. Он назвал ситуацию "фриковой" и "хламом, который вышел в публичную плоскость". Об этом артист сказал в интервью, которое вышло на ютуб-канале "Говорит Суханов".

Что известно о реакции Светланы Поклад?