Після цієї заяви виконавиця зв'язалася з Євгеном особисто. Композитор вперше розповів, чим це закінчилося.

В інтерв'ю на ютуб-каналі "Балючі теми" Євген Рибчинський, зокрема, мав на увазі композицію "Чарівна скрипка", створену композитором Ігорем Покладом на слова його батька. Раніше пісню виконувала Ніна Матвієнко.

Її донька Тоня Матвієнко у телефонній розмові з Євгеном Рибчинським пояснила, що вважала: якщо мама співала пісні, то і вона може це робити. Проте композитор зазначив, що це не зовсім так. Зрештою, ситуацію між артистами вдалося залагодити.

Чесно кажучи, у мене до Тоні претензії не було. Претензії були у Світлани Поклад, яка є спадкоємицею всієї творчості свого чоловіка, покійного Ігоря Поклада. І в програмі, яка записувалася, я попередив Тоню, що її очікує небезпека,

– додав Євген Рибчинський.

Зауважимо, що сама Тоня Матвієнко на цей інцидент публічно не відреагувала, натомість її чоловік Арсен Мірзоян зазначив, що співачка сприйняла цей "вкид" близько до серця. Він назвав ситуацію "фріковою" та "непотребом, який вийшов у публічну площину". Про це артист сказав в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі "Говорить Суханов".

Що відомо про реакцію Світлани Поклад?