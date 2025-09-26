Відео про це з'явилося на тікток-акаунті gopatsa. У коментарях люди відреагували по-різному. Зокрема, виявилося, що не всі зрозуміли, чому Тоня Матвієнко не має права співати пісні, які раніше виконувала її мама. Тож дружина Ігоря Поклада – Світлана написала розлогий коментар під роликом, де виклала своє пояснення.

Світлана Поклад зазначила: авторські права після смерті переходять у спадок дружині та дітям композитора, а не виконавця пісні. Відтак, якщо йдеться про комерційні виступи – концерти з продажем квитків чи гастролі, – то Тоня Матвієнко має отримати ліцензію на виконання пісень перш ніж їх публічно виконувати.

В неї було років двадцять до смерті Ігоря Поклада і щонайменше два роки з моменту смерті мами, аби зв'язатися з живим композитором і поетом і розв'язувати всі питання за столом з чашкою кави. Я це пропонувала. Вона проігнорувала,

– зазначила дружина композитора.

Для довідки! Ігор Поклад помер 9 липня 2025 року у віці 83 років, а Ніна Митрофанівна пішла з життя 8 жовтня 2023 року.

Світлана обурилася, що співачка навіть не згадала про смерть Поклада і публічно не висловила співчуття.

Вона додала, що готова відстоювати авторські права чоловіка законним шляхом.

Мені не потрібно чужого… До сьогоднішнього дня жодної копійки від сім'ї Матвієнко ніхто не отримав, а мав на це право по закону! І образи, які ви (хейтери – 24 Канал) тут в наш бік написали, заберіть назад. Або я змушу Тоню перепросити за усіх вас. І оце вже буде прикро,

– наголосила Світлана Поклад.



Світлана Поклад висловилась про Тоню Матвієнко та авторські права / Скриншот з тіктоку

Про проблеми з законом якраз і говорив Євген Рибчинський в інтерв'ю на ютуб-каналі "Балючі теми".

