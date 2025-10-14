Про росіян вона висловилась в новому інтерв'ю. Повідомляє Show24 з посиланням на ютуб-канал Наташі Влащенко.

Цікаво Де зараз і як живе блогерка-мільйонниця Юлія Верба, яка виховує доньку

Світлана Білоножко пригадала, як разом із Пєвцовим і Дроздовою виступала на одній сцені. Вона зазначила, що актори прикидалися "своїми" поруч з українцями, та після початку російсько-української війни показали свої справжні обличчя, підтримавши криваву політику Кремля.

Вони такі були "свої", такі класні, такі доброзичливі, і раптом – отаке. Мені хочеться підійти й дати йому в мордяку з усіх сил. Я не знаю, яка це може статися трансформація з людиною, щоб зовсім стати звіриною якоюсь. Мені гидко від усього цього. Це дуже прикро,

– обурилася артистка.

Інтерв'ю зі Світланою Білоножко: дивіться відео онлайн

Зауважимо, що СБУ в лютому цього року заочно засудила Дмитра Пєвцова до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Про це повідомили в телеграм-каналі Офісу Генерального прокурора.

Що відомо про позицію Дмитра Пєвцова щодо війни в Україні?

У 2014 році російський актор підтримав анексію Криму та окупацію українських східних територій, а у 2022 році – повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У численних інтерв'ю пропагандистським медіа він заявляв, що так звана "спецоперація" в Україні – це частина великого плану Росії щодо "встановлення руского миру", який обов'язково має бути виконаним.

Також він брав участь у численних антиукраїнських виступах на масових заходах за участі російського диктатора Володимира Путіна.

Водночас його дружину Ольгу Дроздову останнім часом рідко можна побачити на публіці. Як пишуть в російських ЗМІ, вона більше не займається акторством і тепер працює у Москві деканом театрального факультету Інституту сучасного мистецтва.