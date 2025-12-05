На заході було чимало зіркових гостей, зокрема співак Володимир Дантес і блогер Олексій Дурнєв. Чоловіки танцювали, підспівували й запалювали зал своєю енергію, пише 24 Канал.
До слова Пісні в супроводі оркестру та неймовірні дуети: MONATIK вразив шоу в Національній опері України
Володимир Дантес та Олексій Дурнєв сиділи в секторі А. Знаменитості, зокрема, відкривались під пісню "Музика", яку MONATIK записав разом із ними. Трек увійшов у четвертий сольний альбом артиста "Вічно танцююча людина".
Дантес і Дурнєв танцюють під пісню "Музика": дивіться відео онлайн
Відриватись на концертах треба так, як Дантес і Дурнєв у Монатіка,
– зазначають у мережі.
У мережі завірусилось ще одне відео з Дантесом, як він запалює під трек "Те, від чого без тями".
Володимир Дантес відривається на концерті MONATIK: відео з інстаграму Luda Golubitskaya
Що відомо про концерт MONATIK у Національній опері України?
З нагоди релізу четвертого сольного альбому "Вічно танцююча людина" MONATIK раніше відіграв три концерти у Києві: у КВЦ "Парковий" (11 лютого), в Українському Домі (4 липня) та Палаці спорту (20 вересня). У Національній опері України відбулось фінальне шоу із серії.
Гості дотрималися дрес-коду заходу – Black Tie. Серед присутніх були Надя Дорофєєва, Михайло Кацурін, KOLA, ROXOLANA, Олександра Заріцька (KAZKA), Даша Квіткова, Сабіна Мусіна, Катерина Усик, Катерина Сільченко, Василь Байдак, гурт TVORCHI, Олександр Педан, Катерина Осадча та інші.
Разом із Jerry Heil та Джамалою MONATIK виконав дуетні композиції – "Вимолив" і "Кличу".
На фінальне шоу також запросили Фонд Tabletochki. Вони представили ініціативу до Дня Святого Миколая "Підтримайте дітей разом з MONATIK".