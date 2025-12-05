На заході було чимало зіркових гостей, зокрема співак Володимир Дантес і блогер Олексій Дурнєв. Чоловіки танцювали, підспівували й запалювали зал своєю енергію, пише 24 Канал.

Володимир Дантес та Олексій Дурнєв сиділи в секторі А. Знаменитості, зокрема, відкривались під пісню "Музика", яку MONATIK записав разом із ними. Трек увійшов у четвертий сольний альбом артиста "Вічно танцююча людина".

Відриватись на концертах треба так, як Дантес і Дурнєв у Монатіка,

– зазначають у мережі.

У мережі завірусилось ще одне відео з Дантесом, як він запалює під трек "Те, від чого без тями".

Що відомо про концерт MONATIK у Національній опері України?