"IV" – це серія концертів на честь виходу четвертого сольного альбому MONATIK "Вічно танцююча людина". 11 лютого він виступив у КВЦ "Парковий", 4 липня – в Українському Домі, а 20 вересня – у Палаці спорту. Редакція 24 Каналу побувала на вчорашньому шоу в Національній опері України. Як воно пройшло, читайте у матеріалі.

Перед концертом MONATIK оголосив хвилину мовчання за загиблими внаслідок війни Росії проти України. Пізніше артист вийшов на сцену і розпочав виступ із пісні "Вічно танцююча людина".

MONATIK – "Вічно танцююча людина": дивіться відео онлайн

Перед кожною композицією Дмитро декламував чуттєві вірші. У супроводі оркестру прозвучали треки, які обожнюють українці: I.D., "А що?", "Так вмієш лиш ти", "Про тебе", If you know what I mean, "Те, від чого без тями", "Сильно", "Мокра", "Кожний раз", "Кружить" та інші.

MONATIK декламує вірш: дивіться відео онлайн

MONATIK – If you know what I mean: дивіться відео онлайн

MONATIK – "Кожний раз": дивіться відео онлайн

На сцені Національної опери України прозвучали й дуети. MONATIK і Jerry Heil виконали пісню "Вимолив". Також Дмитро запросив Джамалу. Вони заспівали спільно пісню "Кличу", яка вийшла торік.

MONATIK і Jerry Heil – "Вимолив": дивіться відео онлайн

MONATIK і Джамала – "Кличу": дивіться відео онлайн

Серед відвідувачів концерту були не лише шанувальники MONATIK, але й знаменитості, зокрема Надя Дорофєєва з Михайлом Кацуріним, Володимир Дантес, Олексій Дурнєв, Даша Квіткова, Сабіна Мусіна, ROXOLANA, Олександра Заріцька (KAZKA), Олексій Гороховський, Володимир Завадюк, Олександр Педан з дружиною і сином, Катерина Сільченко, Євген Янович, Катерина Усик, Руслан Багінський, Катерина Осадча, Іван Фролов та інші.

Володимир Дантес та Олексій Дурнєв на концерті MONATIK: дивіться відео онлайн

Знаменитості та концерті MONATIK: фото з інстаграму

У коментарі 24 Каналу журналістка Владислава Підлісна поділилась, що враження від концерту неймовірні. Дівчині сподобалось, як пісні MONATIK звучали разом із Національним президентським оркестром.

Дуже цікаво було спостерігати за кожним, хто був на сцені: і за командою MONATIK, і за бек-вокалом, і за оркестром, а також за доповненнями до кожного номеру. Наприклад, коли на сцену вийшла балерина. Це було неочікувано, хотілося побачити, як Дмитро подає цю пісню і як вона її виконує,

– розповіла Владислава.

Балерина танцює під пісню "Назавжди": дивіться відео онлайн

За словами Підлісної, атмосфера шоу справді запам'яталася, зокрема те, як глядачі підтримували MONATIK: співали разом із ним, взаємодіяли, танцювали.

Запам'яталися дуети з Jerry Heil, Джамалою, а також з оперною співачкою. І це, до речі, було максимально неочікувано. Було цікаво спостерігати, як розвиватиметься пісня в такому звучанні. Що ще дуже було круто – це зміна сцени після антракту. Після появи ось цих всіх люстр атмосфера стала затишнішою,

– зазначила журналістка.

MONATIK та оперна співачка виконали "Про тебе": дивіться відео онлайн

Наприкінці концерту MONATIK подякував родині, команді, всім присутнім і Збройним Силам України.