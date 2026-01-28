Нещодавно Стужук активізувалась у соціальній мережі Threads. Ба більше, вона несподівано заговорила українською мовою, однак користувачі цього не оцінили. Детальніше читайте у матеріалі 24 Каналу.

Софія Стужук "залетіла" у Threads

З'явившись в українському інформаційному просторі, Софія Стужук несподівано відреагувала на один із дописів Сергія Притули, який є засновником однойменного благодійного фонду.

Днями волонтер повідомив, що відправився у відрядження до Канади. Його запросили на зустріч до української суботньої школи у Торонто. Притула поділився, що побачив там сотні українських дітей різного віку. Чоловік усвідомив, що більшість із них ніколи не повернуться в Україну, через що "порвало серце на шматки".

Ну хоч Притулу випускають за кордон у відрядження. Він же особливий,

– написала Софія Стужук під його дописом.

Варто зазначити, що Сергій є волонтером і батьком чотирьох неповнолітніх дітей, тож може вільно перетинати кордон України.

На своїй сторінці у Threads Стужук несподівано почала публікувати дописи українською мовою. Блогерка не розуміє, чому їй "не можна в українській інстаграм" і чому її називають "ватою". Коли ж Софію запитали, чому вона заговорила рідною мовою, та відповіла, що це "поклик душі".

Ба більше, зрадницю раптово стали цікавити тема ТЦК, Тимур Міндіч, який причетний до масштабної корупційної схеми у сфері енергетики, відключення світла, "розкрадання бюджету" тощо.

Також днями у тіктоці блогерка опублікувала відео, на якому співає українські пісні "Ніч яка місячна", "Сама п'ю, сама наливаю". За словами Софії, "українська культура залишилась у її серці".

Скандальна заява Софії Стужук про війну

Зараз у мережі також віруситься відео з прямого ефіру Софії Стужук, де вона висловилася про війну. Блогерка назвала Росію "активним агресором", але заявила, що в країни "немає інтересу вбивати людей".

У Росії є інтерес територій. Тобто люди, які вмирають зараз в Україні, вони вмирають за території, за цілісність країни. Вони віддають своє життя за територію, яка цікава владі України,

– сказала Стужук.

Крім того, Софія вважає, що є єдиною українською блогеркою, яка "нікому не продалась". За словами запроданки, вона втратила все, щоб "залишитись людиною".

Сама ж блогерка стверджує, що її слова "вирізали із контексту" і зробили з неї "головного ворога".

Скандальну заяву Стужук у своєму телеграм-каналі прокоментував відомий український адвокат Євген Пронін. Він наголосив, що блогерка виправдовує збройну агресію Росії проти України.

Євген зазначив, що Софія заперечує той факт, що росіяни свідомо вбивають цивільних українців та військових, знімає відповідальність з Росії за воєнні злочини й нормалізує насильство.

Фактично агресія РФ подається Стужук як раціональна і позбавлена злочинного умислу, що є класичним пропагандистським наративом і формою глорифікації агресора,

– додав юрист.

Пронін підкреслив, що такі висловлювання можуть бути порушенням двох статей ККУ:

436-1 – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників

111-1 – колабораційна діяльність

Ключове тут – не форма подачі, а саме смислова конструкція: Росія подається як держава, яка не хотіла вбивати людей, а лише реалізує "територіальні інтереси". Це об'єктивно легітимізує агресію і воєнні злочини,

– підсумував Євген.