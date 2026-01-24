Річ у тім, що під час відпочинку він вирішив дати офіціанту російські рублі. Детальніше про те, що сталося та яка реакція в користувачів – дивіться в матеріалі 24 Каналу.

Так, Юлія з коханим та компанією друзів поїхали на гірськолижний курорт Буковель. Після вечері в одному з закладів Костянтин Золотухін вирішив пожартувати. Він запропонував офіціанту чайові у вигляді російських рублів – купюру номіналом 1000 рублів. Офіціант гроші не прийняв, і Юлія підтримала його в цьому.

Нечисть тримаєш в себе в кишені. Викинь то, порви, спали, підеш в туалет, то витрися цією купюрою,

– сказала Юлія Верба чоловіку.

Відео з цим інцидентом інфлюенсерка запостила в інстаграм-сторіс на своїй сторінці. Згодом ролик зник, та його швидко розповсюдили пабліки в телеграмі, користувачів в Threads та тіктоці.

Люди вважають, що такий жарт недоречний.

Юлю Вербу розкритикували в мережі / Скриншот з Threads

Юля Верба наразі ніяк не коментувала хейт у свій бік.

Що відомо про інші скандали за участі Юлі Верби?