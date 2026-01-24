Річ у тім, що під час відпочинку він вирішив дати офіціанту російські рублі. Детальніше про те, що сталося та яка реакція в користувачів – дивіться в матеріалі 24 Каналу.
Так, Юлія з коханим та компанією друзів поїхали на гірськолижний курорт Буковель. Після вечері в одному з закладів Костянтин Золотухін вирішив пожартувати. Він запропонував офіціанту чайові у вигляді російських рублів – купюру номіналом 1000 рублів. Офіціант гроші не прийняв, і Юлія підтримала його в цьому.
Нечисть тримаєш в себе в кишені. Викинь то, порви, спали, підеш в туалет, то витрися цією купюрою,
– сказала Юлія Верба чоловіку.
Відео з цим інцидентом інфлюенсерка запостила в інстаграм-сторіс на своїй сторінці. Згодом ролик зник, та його швидко розповсюдили пабліки в телеграмі, користувачів в Threads та тіктоці.
Люди вважають, що такий жарт недоречний.
Юлю Вербу розкритикували в мережі / Скриншот з Threads
Юля Верба наразі ніяк не коментувала хейт у свій бік.
Що відомо про інші скандали за участі Юлі Верби?
- Нещодавно блогерку та її колегу звинуватили у зневазі до державного прапора. Юлія та Микола зняли відео на тлі синьо-жовтого стяга, на якому було надруковане фото Верби. Багато користувачів сприйняли це як образу національної символіки.
- Блогерка публічно попросила вибачення, зазначивши, що не могла уявити, що її відео когось образить. За її словами, цей прапор – як видрукована аватарка, яку багато людей ставили в соцмережах на початку повномасштабного вторгнення.
- Водночас блогерка переконана, що той скандал навколо відео був неспроста: вона вважає, що її намагаються "прибрати на державному рівні".