Дело в том, что во время отдыха он решил дать официанту российские рубли. Подробнее о том, что произошло и какая реакция у пользователей – смотрите в материале 24 Канала.

Так, Юлия с любимым и компанией друзей поехали на горнолыжный курорт Буковель. После ужина в одном из заведений Константин Золотухин решил пошутить. Он предложил официанту чаевые в виде российских рублей – купюру номиналом 1000 рублей. Официант деньги не принял, и Юлия поддержала его в этом.

Нечисть держишь у себя в кармане. Выкинь, порви, спали, пойдешь в туалет, то вытрись этой купюрой,

– сказала Юлия Верба мужчине.

Видео с этим инцидентом инфлюенсерка запостила в инстаграм-сторис на своей странице. Впоследствии ролик исчез, но его быстро распространили паблики в телеграмме, пользователей в Threads и тиктоке.

Люди считают, что такая шутка неуместна.

Юлю Вербу раскритиковали в сети / Скриншот из Threads

Юля Верба пока никак не комментировала хейт в свою сторону.

Что известно о других скандалах с участием Юли Вербы?