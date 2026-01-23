Сегодня Редька ответил на критику. Он опубликовал видеообращение на своей странице в Threads.

Сергей Стерненко сравнил Феликса Редьку с одиозной украинской блогершей Анной Алхим и заявил, что тот думает, что "русофильскими выпадами поймает себе волну дешевого хайпа".

Стендап-комик отметил, что не обижается на волонтера, но обратил внимание на то, что в конце сообщения Стерненко написал, что однажды его высказывания приведут к плохим последствиям.

Что очевидно является угрозой. Сумы меня научили, что когда ты потом берешь за шкирку вот такого чувака, идешь с ним в полицию и говоришь: "Чего ты мне угрожаешь?" – все будут давать заднюю и говорить: "Нет-нет-нет, имелось в виду другое. Это не про угрозы". Но мы взрослые люди и понимаем, что это угрозы,

– отметил Редька.

Феликс отметил, что не является врагом государства, а просто имеет другое мнение. Стендап-комик добавил, что это подтверждают его поступки.

А господин Сергей Стерненко на правах лидера мнений может себе позволить сделать такую угрозу. И, конечно, он сам не будет со мной разбираться. Но потом, когда кто-то из его фанатов придет на одно из моих выступлений и что-то со мной сделает, сам Сергей, его фанаты, его аудитория будут говорить: "Все правильно, какой он молодец. Посмотрите, что говорил и писал Феликс Редька. Он заслуживает этого",

– заявил Феликс.

В конце обращения Редька обратился к волонтеру и другим известным людям, которых возмутило его сообщение. Феликс назвал это "клоунадой" и сказал, что они "поймали Бога за бороду" на фоне собственных успехов.

В вашу компетенцию, господа, не входит давать оценки другим украинцам, оценивать достаточно ли они проукраинские, корректны ли их мысли, могут ли они что-то сказать. Так было в Советском Союзе и сейчас есть в России. А я вырос в стране, где каждый имеет право на свое мнение, даже если оно тупое,

– подчеркнул стендап-комик.

Редька поделился, что ему уже отменяют рекламные контракты, а "странные люди" предлагают попасть "под крыло каких-то структур", где его защитят. Однако стендап-комик подчеркнул, что не соглашается ни на одно предложение.

Единственное, что мне надо, – это иметь собственное мнение. Если цена моего мнения – пустой кошелек, отсутствие рекламных контрактов, и что меня не будут приглашать на подкаст Притулы, то я это как-то переживу,

– добавил он.

Обращение Феликса Редьки / видео с Threads стендап-комика

Какое сообщение Феликса Редьки возмутило сеть?

На фоне сложной ситуации в столице, где уже длительное время действуют экстренные отключения света, а в некоторых домах еще и отсутствует тепло, Феликс Редька опубликовал такое сообщение:

"Ничего не согревает так, как понимание, что в Киеве больше не стоит памятник Булгакову. Если нет воды – ее всегда полно в патриотических лозунгах. Ищите вокруг себя украиноязычных людей, ведь свет их душ компенсирует отключение. Запомните: сначала культура, потом экономика!"