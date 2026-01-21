У Threads Редька высказался о сложной ситуации в Киеве, где в домах нет света и тепла после российских атак. Людей возмутили слова стендап-комика, о чем они написали в комментариях под заметкой.

Ничего не согревает так, как понимание, что в Киеве больше не стоит памятник Булгакову. Если нет воды – ее всегда полно в патриотических лозунгах. Ищите вокруг себя украиноязычных людей, ведь свет их душ компенсирует отключение. Запомните: сначала культура, потом экономика!,

– написал Феликс Редька.

Сообщение Феликса Редьки, которое вызвало возмущение / Скриншот с Threads

Как отреагировали известные люди?

Андрей Бедняков : "Слышишь, я тебя не понимаю. Объясни, пожалуйста. Это такой бунт? Потому что ты выглядишь как ребенок. Ты же понимаешь, что несешь в массы, и без того озлобленных людей, российские нарративы и еще больше нагнетаешь и без того сложную ситуацию вокруг?"

: "Слышишь, я тебя не понимаю. Объясни, пожалуйста. Это такой бунт? Потому что ты выглядишь как ребенок. Ты же понимаешь, что несешь в массы, и без того озлобленных людей, российские нарративы и еще больше нагнетаешь и без того сложную ситуацию вокруг?" Илларион Павлюк : "Феликс, памятник убрали не вместо восстановления воды. Скорее, воды нет из-за обстрелов, которые стали возможными из-за того, что в Киеве стоял памятник Булгакову и у россиян была иллюзия, что их здесь будут встречать с цветами. Именно из-за таких слабых позиций украинского языка мы столько впитывали русского и столько пренебрегали своим, а это, в частности, сделало возможным гибридные методы войны в 2014. Ваш сарказм не просто неуместен, он распространяет невежество, меняет местами причину и следствие".

: "Феликс, памятник убрали не вместо восстановления воды. Скорее, воды нет из-за обстрелов, которые стали возможными из-за того, что в Киеве стоял памятник Булгакову и у россиян была иллюзия, что их здесь будут встречать с цветами. Именно из-за таких слабых позиций украинского языка мы столько впитывали русского и столько пренебрегали своим, а это, в частности, сделало возможным гибридные методы войны в 2014. Ваш сарказм не просто неуместен, он распространяет невежество, меняет местами причину и следствие". Александр Терен : "Если бы сначала была культура, то мы бы не читали таких сообщений".

: "Если бы сначала была культура, то мы бы не читали таких сообщений". Сергей Стерненко: "Феликс Редька – это как Алхим, только другого пола. Думает, что он русофильскими выпадами поймает себе волну дешевого хайпа, но в итоге получает только заслуженный хейт от украинцев. Но ему нравится. Он кайфует от внимания, даже если это негатив. Однажды это плохо закончится".

Бедняков и Павлюк раскритиковали Редьку / Скриншот с Threads

Известные люди отреагировали на сообщение Редьки / Скриншот с Threads

Сергей Стерненко о Феликсе Редьке / Скриншот из Threads

Кто такой Феликс Редька?