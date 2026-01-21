У Threads Редька висловився про складну ситуацію в Києві, де у домівках немає світла і тепла після російських атак. Людей обурили слова стендап-коміка, про що вони написали у коментарях під дописом.

Не пропустіть Обматюкали бабусю в ефірі: учасники відомого гумористичного шоу нарвалися на хейт в мережі

Нічого не зігріває так, як розуміння, що в Києві більше не стоїть пам'ятник Булгакову. Якщо немає води – її завжди повно в патріотичних гаслах. Шукайте навколо себе україномовних людей, адже світло їхніх душ компенсує відключення. Запам'ятайте: спочатку культура, потім економіка!,

– написав Фелікс Редька.

Допис Фелікса Редьки, який викликав обурення / Скриншот з Threads

Як відреагували відомі люди?

Андрій Бєдняков : "Чуєш, я тебе не розумію. Поясни, будь ласка. Це такий бунт? Бо ти виглядаєш як дитина. Ти ж розумієш, що несеш у маси, і без того озлоблених людей, російські наративи й ще більше нагнітаєш і без того складну ситуацію навколо?"

: "Чуєш, я тебе не розумію. Поясни, будь ласка. Це такий бунт? Бо ти виглядаєш як дитина. Ти ж розумієш, що несеш у маси, і без того озлоблених людей, російські наративи й ще більше нагнітаєш і без того складну ситуацію навколо?" Ілларіон Павлюк : "Феліксе, пам'ятник прибрали не замість відновлення води. Радше, води немає через обстріли, які стали можливими через те, що в Києві стояв пам'ятник Булгакову та у росіян була ілюзія, що їх тут зустрічатимуть з квітами. Саме через такі слабкі позиції української мови ми стільки всотували російського та стільки нехтували своїм, а це, зокрема, зробило можливим гібридні методи війни у 2014. Ваш сарказм не просто недоречний, він поширює невігластво, міняє місцями причину та наслідок".

: "Феліксе, пам'ятник прибрали не замість відновлення води. Радше, води немає через обстріли, які стали можливими через те, що в Києві стояв пам'ятник Булгакову та у росіян була ілюзія, що їх тут зустрічатимуть з квітами. Саме через такі слабкі позиції української мови ми стільки всотували російського та стільки нехтували своїм, а це, зокрема, зробило можливим гібридні методи війни у 2014. Ваш сарказм не просто недоречний, він поширює невігластво, міняє місцями причину та наслідок". Олександр Терен : "Якби спочатку була культура, то ми б не читали таких дописів".

: "Якби спочатку була культура, то ми б не читали таких дописів". Сергій Стерненко: "Фелікс Редька – це як Алхім, тільки іншої статі. Думає, що він русофільськими випадами впіймає собі хвилю дешевого хайпу, але у підсумку отримує тільки заслужений хейт від українців. Та йому подобається. Він кайфує від уваги, навіть якщо це негатив. Одного разу це погано закінчиться".

Бєдняков і Павлюк розкритикували Редьку / Скриншот з Threads

Відомі люди відреагували на допис Редьки / Скриншот з Threads

Сергій Стерненко про Фелікса Редьку / Скриншот з Threads

Хто такий Фелікс Редька?