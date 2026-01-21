У Threads Редька висловився про складну ситуацію в Києві, де у домівках немає світла і тепла після російських атак. Людей обурили слова стендап-коміка, про що вони написали у коментарях під дописом.
Не пропустіть Обматюкали бабусю в ефірі: учасники відомого гумористичного шоу нарвалися на хейт в мережі
Нічого не зігріває так, як розуміння, що в Києві більше не стоїть пам'ятник Булгакову. Якщо немає води – її завжди повно в патріотичних гаслах. Шукайте навколо себе україномовних людей, адже світло їхніх душ компенсує відключення. Запам'ятайте: спочатку культура, потім економіка!,
– написав Фелікс Редька.
Допис Фелікса Редьки, який викликав обурення / Скриншот з Threads
Як відреагували відомі люди?
- Андрій Бєдняков: "Чуєш, я тебе не розумію. Поясни, будь ласка. Це такий бунт? Бо ти виглядаєш як дитина. Ти ж розумієш, що несеш у маси, і без того озлоблених людей, російські наративи й ще більше нагнітаєш і без того складну ситуацію навколо?"
- Ілларіон Павлюк: "Феліксе, пам'ятник прибрали не замість відновлення води. Радше, води немає через обстріли, які стали можливими через те, що в Києві стояв пам'ятник Булгакову та у росіян була ілюзія, що їх тут зустрічатимуть з квітами. Саме через такі слабкі позиції української мови ми стільки всотували російського та стільки нехтували своїм, а це, зокрема, зробило можливим гібридні методи війни у 2014. Ваш сарказм не просто недоречний, він поширює невігластво, міняє місцями причину та наслідок".
- Олександр Терен: "Якби спочатку була культура, то ми б не читали таких дописів".
- Сергій Стерненко: "Фелікс Редька – це як Алхім, тільки іншої статі. Думає, що він русофільськими випадами впіймає собі хвилю дешевого хайпу, але у підсумку отримує тільки заслужений хейт від українців. Та йому подобається. Він кайфує від уваги, навіть якщо це негатив. Одного разу це погано закінчиться".
Бєдняков і Павлюк розкритикували Редьку / Скриншот з Threads
Відомі люди відреагували на допис Редьки / Скриншот з Threads
Сергій Стерненко про Фелікса Редьку / Скриншот з Threads
Хто такий Фелікс Редька?
Фелікс Редька народився у Сумах у сім'ї військовослужбовців. Його мама – радистка, а тато – учасник російсько-української війни. Стендап-комік має брата Фадея.
В 11-річному віці виступав у шкільній команді КВК. Брав участь у шоу "Ліга сміху" та "Розсміши коміка". Став відомим завдяки відео в образі кандидата в мери Сум Анатолія Почечуна.
Разом з Євгеном Мурзою веде ютуб-канал "комік плюс історик". Вони обговорюють різні історичні події та періоди. Крім того, Фелікс їздить зі своїми стендапами різними містами України.