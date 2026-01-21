Полякова опублікувала допис на своїй сторінці в інстаграмі, в якому звернулась до Кароль. У коментарях Тіна подякувала колезі за підтримку.

Оля Полякова пригадала, що у 2023 році випустила трек "Танцюю, як в останній раз", коли були "руйнівні обстріли та холодні ночі". Артистка зазначила, що українці змогли пройти складний період завдяки Силам оборони.

За словами Полякової, зараз нам усім дуже не вистачає "простого людського тепла". "Коли замість підтримки я бачу тонни агресії одне на одного, стає холодно вже не тільки ззовні", – додала вона.

Так ось, Тіна дає це тепло як може: своєю музикою та своєю роботою. Вона артистка, а не чиновник, і намагається зігріти наші душі, поки ворог хоче нас заморозити. Не подобається пісня? Пройдіть повз. Але влаштовувати масовий психоз – це точно не те, що нам всім потрібно зараз!,

– наголосила Полякова.

У підсумку артистка зазначила, що головне залишатися людьми.

До речі, у Threads Тіну Кароль підтримала й скандальна блогерка Анна Алхім.

Просити вибачення немає за що. Що за люди, бл*ть,

– написала вона.

