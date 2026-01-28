В колі українського шоубізнесу є декілька історій, коли відомі жінки були коханками одружених чоловіків. Деякі з них зізнавались, що не знали про статус свого обранця. 24 Канал розповість, що відомо про ці історії.

До теми 7 українських зірок, які зраджували своїм коханим

Зіркові жінки, які були коханками

Тоня Матвієнко

З другим чоловіком, Арсеном Мірзояном, співачка познайомилась на проєкті "Голос країни". Спершу вони просто дружили, адже артист був одружений та виховував з дружиною двох синів, та згодом дружба переросла у кохання. Заради Матвієнко Арсен покинув свою сім'ю та вдруге одружився.

Матвієнко ж ніколи не приховувала, що закрутила роман з одруженим. Ба більше, співачці навіть не соромно за це.

Я відверто сказала всьому світу, що я покохала чоловіка, який був у стосунках. Чому мені за це має бути соромно? Я образила людину. Я це все розумію. Вона на мене ображена,

– казала виконавиця.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Фото з інстаграму співачки

Ксенія Мішина

Акторка зізнавалась, що була у статусі коханки, однак навіть не здогадувалась про це. За її словами, чоловік не розповідав, що має дружину. Цей досвід став дуже травматичним для Ксенії й вона заприсяглась, що більше ніколи не матиме справи з одруженими.

Я не знала про це. Коли дізналася – усе вже розвалилося. Звісно, ми розійшлися. Але якщо ти свідомо йдеш на це, то маєш розуміти наслідки,

– відверто поділилась акторка.

Ксенія Мішина / Фото з інстаграму акторки

Оля Полякова

Багато разів співачка розповідала, що її стосунки з Вадимом Буряковським почались тоді, коли він ще був у шлюбі. Певний час артистка була коханкою, однак чоловік доволі швидко розлучився, коли зрозумів свої почуття до Полякової.

Я була коханкою свого чоловіка. Недовго, тому що він дуже рішучий, він не мучив ні одну, ні іншу, він це коло перервав. Але я пережила цю історію, я знаю, що це таке, я розумію цю жінку, її горе. Трикутник – це неприємно, це трагічна ситуація. Я раджу в ньому не жити, а перервати в якийсь бік,

– наголосила Полякова.

Оля Полякова зі своїм чоловіком / Фото з інстаграму

Христина Соловій

Особисте життя цієї артистки дуже часто буває на слуху через її заяви. В інтерв'ю вона зізнавалась, що перебувала у стосунках з одруженими чоловіками і ніякої вини за собою не відчуває. На думку Христини, такий роман може статися лише в нещасливому шлюбі.

Згодом публіці стало відомо про роман із письменником Сергієм Жаданом. Подейкували, що чоловік розлучився з дружиною саме заради Христини. Та пізніше Соловій закохалась в іншого чоловіка, коли була у стосунках із лідером гурту "Жадан і Собаки".

Христина Соловій / Фото з інстаграму співачки

Злата Огнєвіч

Співачка поділилась, що колись була у статусі коханки, хоча не знала про це. Коли вона дізналась, то пішла від чоловіка, а тема стосунків з одруженими чоловіками сьогодні для неї табу.

Були такі стосунки, коли я дізналася, що чоловік одружений. Він мені сказав, що він одружений, але що він не одружений і що він взагалі до цього не дуже серйозно ставиться. Я сказала: "Ні, я не хочу цих стосунків",

– зізналась виконавиця.

Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму співачки

TAYANNA

Виконавиця TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) публічно розповідала, що багато років була у стосунках з одруженим чоловіком – своїм колишнім продюсером Дмитром Клімашенком. На той момент співачці було 18 років, вони багато часу проводили разом за роботою, тому, на думку артистки, "це природно, що вони зблизилися".

Діма – циган, а у них припустимо багатоженство. З його дружиною Анікою ми прекрасно спілкувалися, можна сказати, дружили. Я її дуже поважаю, прислухалася до її порад, у тому числі кулінарних. Аніка неймовірно мудра жінка, і вона ставилася до нашого союзу з Дімою з погляду циганських традицій,

– пояснила TAYANNA.

TAYANNA / Фото з інстаграму співачки

Раніше статусом коханки пишалась одіозна Анна Алхім, яку сьогодні підозрюють у державній зраді.