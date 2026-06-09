Про це повідомляє журнал People.

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Кеті Перрі одягла на захід довгу білу сукню з коміром, відкритою спиною та деталями, що нагадували троянди. Артистка зібрала волосся назад, розпустивши передні прядки, та зробила нюдовий макіяж.

Джастін Трюдо супроводжував кохану в класичному чорному костюмі без краватки, а під низ одягнув білу сорочку. Вони обіймалися та усміхалися, позуючи перед камерами на червоній доріжці.

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Джастін Трюдо і Кеті Перрі на червоній доріжці / Фото Getty Images

Співачка розповіла виданню People, що Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris відрізняється від її концертного фільму 2012 року Katy Perry: Part of Me.

Той фільм був більше про моє життя, а це справжній концерт найвищого рівня для шанувальників. Я маю на увазі, що я роблю все це для своїх шанувальників, бо саме вони допомагали мені всі ці роки, понад 18 років, і це так весело втілювати в життя,

– пояснила вона.

Що відомо про стосунки Кеті Перрі та Джастіна Трюдо?

Чутки про роман між Кеті Перрі та Джастіном Трюдо з'явились у липні 2025 року. Їх помітили разом на прогулянці у парку в Монреалі, а потім – за вечерею у місцевому ресторані Le Violon.

Представник ресторану розповів, що знаменитості "чудово провели вечір", зустрілися з шеф-кухарем Денні Смайлзом, а після вечері пішли на кухню, щоб подякувати персоналу.

30 липня Трюдо побачили на концерті Перрі в Монреалі. Співачка вже знайома з дітьми свого обранця.

Раніше Кеті перебувала в стосунках з британським актором Орландо Блумом, від якого народила доньку, а Джастін був одружений з журналісткою і телеведучою Софі Грегуар, з якою має трьох дітей.