Об этом сообщает журнал People.

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Кэти Перри надела на мероприятие длинное белое платье с воротником, открытой спиной и деталями, напоминающими розы. Артистка собрала волосы назад, распустив передние прядки, и сделала нюдовый макияж.

Джастин Трюдо сопровождал любимую в классическом черном костюме без галстука, а под низ надел белую рубашку. Они обнимались и улыбались, позируя перед камерами на красной дорожке.

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Джастин Трюдо и Кэти Перри на красной дорожке / Фото Getty Images

Певица рассказала изданию People, что Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris отличается от ее концертного фильма 2012 года Katy Perry: Part of Me.

Тот фильм был больше о моей жизни, а это настоящий концерт высочайшего уровня для поклонников. Я имею в виду, что я делаю все это для своих поклонников, потому что именно они помогали мне все эти годы, более 18 лет, и это так весело воплощать в жизнь,

– объяснила она.

Что известно об отношениях Кэти Перри и Джастина Трюдо?

Слухи о романе между Кэти Перри и Джастином Трюдо появились в июле 2025 года. Их заметили вместе на прогулке в парке в Монреале, а затем – за ужином в местном ресторане Le Violon.

Представитель ресторана рассказал, что знаменитости "прекрасно провели вечер", встретились с шеф-поваром Дэнни Смайлзом, а после ужина пошли на кухню, чтобы поблагодарить персонал.

30 июля Трюдо увидели на концерте Перри в Монреале. Певица уже знакома с детьми своего избранника.

Ранее Кэти состояла в отношениях с британским актером Орландо Блумом, от которого родила дочь, а Джастин был женат на журналистке и телеведущей Софи Грегуар, с которой имеет троих детей.