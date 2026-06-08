На выпускной, который состоялась 5 июня в Лос-Анджелесе, пришла его мама. Об этом сообщило издание People.

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Так, во время церемонии Джоли сидела в зале – она фотографировала своего сына, когда тот выступал перед аудиторией.

Во время своей речи Нокс неожиданно рассказал, что в тот же вечер будет участвовать в поединке по муай-тай. Парень с улыбкой пригласил всех желающих поддержать его на турнире Total Sonic Knockout. Как объяснили организаторы, это необычное мероприятие, которое сочетает боевые поединки и рейв-вечеринку.

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После выпускного Нокс действительно отправился на соревнования. Уже через несколько часов он сменил праздничный костюм на боксерские перчатки и вышел на ринг.

Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта

У голливудских актеров шестеро общих детей: 24-летний Мэддокс, 22-летний Пакс, 21-летняя Захара, 20-летняя Шайло и 17-летние близнецы Нокс и Вивьен, в июле им исполнится 18 лет.

После развода родителей в 2016 году отношения детей с Брэдом Питтом стали напряженными. Хотя актеры разошлись много лет назад, но только в 2024 году они смогли окончательно уладить все вопросы.

В последние годы несколько детей пары отказались от фамилии отца. Самым громким стал поступок Шайло, которая в 2024 году официально убрала "Питт" из своей фамилии. Также фамилию отца не используют Захара и Вивьен. По информации СМИ, старший сын Мэддокс тоже отказался от нее.