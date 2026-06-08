На випускний, який відбулася 5 червня в Лос-Анджелесі, прийшла його мама. Про це повідомило видання People.

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Так, під час церемонії Джолі сиділа в залі – вона фотографувала свого сина, коли той виступав перед аудиторією.

Під час своєї промови Нокс несподівано розповів, що того ж вечора братиме участь у поєдинку з муай-тай. Хлопець з усмішкою запросив усіх охочих підтримати його на турнірі Total Sonic Knockout. Як пояснили організатори, це незвичайний захід, який поєднує бойові поєдинки та рейв-вечірку.

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Після випускного Нокс дійсно вирушив на змагання. Уже за кілька годин він змінив святковий костюм на боксерські рукавички та вийшов на ринг.

Діти Анджеліни Джолі та Бреда Пітта

У голлівудських акторів шестеро спільних дітей: 24-річний Меддокс, 22-річний Пакс, 21-річна Захара, 20-річна Шайло і 17-річні близнюки Нокс і Вів'єн, у липні їм виповниться 18 років.

Після розлучення батьків у 2016 році стосунки дітей із Бредом Піттом стали напруженими. Хоча актори розійшлися багато років тому, але лише у 2024 році вони змогли остаточно владнати всі питання.

Останніми роками кілька дітей пари відмовилися від прізвища батька. Найгучнішим став вчинок Шайло, яка у 2024 році офіційно прибрала "Пітт" зі свого прізвища. Також прізвище батька не використовують Захара та Вів'єн. За інформацією ЗМІ, старший син Меддокс теж відмовився від нього.