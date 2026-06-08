Нещодавно Іво Бобул відвідав один з готелів у Чернівцях. Працівники готелю вирішили поділитися фото зіркового гостя на сторінці в інстаграмі.
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Народний артист України позував на тлі рецепції готелю у чорних штанах та яскраво-червоній куртці. Цікаво, що в готелі є іменний номер Іво Бобула.
Раді приймати Народного артиста України – Іво Бобула, саме у його іменному номері,
– поділилась адміністрація готелю.
Іво Бобул / Фото з інстаграму готелю
У коментарях під дописом жваво обговорюють зовнішній вигляд артиста. Багато хто помітив, що Іво Бобул значно схуд.
- "Маєте добрий вигляд";
- "О, Іво так гарно схуд. Дякую за творчість, так тримати";
- "Ніби схуд, помітно".
Що відомо про Іво Бобула?
Артист народився у Чернівецькій області, і хоч навчався на токаря на Донеччині, завжди хотів стати співаком. Спершу він виконував пісні в ресторані, а згодом пішов навчатися у музучилище. Був у складі багатьох колективів: ВІА "Море", ВІА "Віватон", ВІА "Черемош".
У 1990 Іво Бобул отримав всенародну популярність завдяки пісні "На Україну повернусь". Також він записав кілька спільних треків з Лілією Сандулесу, що теж стали популярними. У 1995 він став заслуженим, а в 1998 – народним артистом України.
Зараз Іво Бобул продовжує виступати з концертами й продовжує сценічну діяльність.