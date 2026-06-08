Недавно Иво Бобул посетил один из отелей в Черновцах. Работники отеля решили поделиться фото звездного гостя на странице в инстаграме.

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Народный артист Украины позировал на фоне рецепции отеля в черных брюках и ярко-красной куртке. Интересно, что в отеле есть именной номер Иво Бобула.

Рады принимать Народного артиста Украины – Иво Бобула, именно в его именном номере,

– поделилась администрация отеля.

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Иво Бобул / Фото из инстаграма отеля

В комментариях под заметкой живо обсуждают внешний вид артиста. Многие заметили, что Иво Бобул значительно похудел.

"Хорошо выглядите";

"О, Иво так хорошо похудел. Спасибо за творчество, так держать";

"Будто похудел, заметно".

Что известно об Иво Бобуле?

Артист родился в Черновицкой области, и хотя учился на токаря в Донецкой области, всегда хотел стать певцом. Сначала он исполнял песни в ресторане, а потом пошел учиться в музучилище. Был в составе многих коллективов: ВИА "Море", ВИА "Виватон", ВИА "Черемош".

В 1990 Иво Бобул получил всенародную известность благодаря песне "На Украину вернусь". Также он записал несколько совместных треков с Лилией Сандулесу, что тоже стали популярными. В 1995 он стал заслуженным, а в 1998 – народным артистом Украины.

Сейчас Иво Бобул продолжает выступать с концертами и продолжает сценическую деятельность.