До того ж з'явилися чутки, мовляв, трек був записаний на замовлення влади. Після хвилі критики артистка записала відео з поясненням. Ролик вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграм.

Тіна Кароль перепросила всіх, кого могло зачепити її відео, та подякувала за підтримку тим, хто зрозумів її задум і не вважає пісню причиною всіх проблем.

Співачка зізналася, що їй, як і багатьом, бракує тепла, добра та сил, тож вона хотіла заспівати пісню з простим меседжем: попри всі труднощі, в Україні люди є один для одного. Її посил був про людське тепло.

Я хотіла об'єднати всіх уривком з тіктоку, а об'єднала всіх проти себе. Ну, вийшов такий мем, хоч і болючий для мене. Нічого. Вибачте мені, будь ласка. Це не заказуха, це не методичка від влади. Я не виконую ніякі замовлення. Я побачила пісню одного хлопця і вирішила її переспівати,

– зазначила виконавиця.

Що відомо про трек "У нас немає світла"?