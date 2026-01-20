Водночас не всі глядачі оцінили цей інцидент негативно – думки в соцмережах розділилися. На негативні коментарі вже відреагував ведучий шоу. Детальніше про цей інцидент – далі в матеріалі 24 Каналу.
Що сталося?
Вірусним став фрагмент нового сезону шоу "ТікТок патруль", де учасники виконували покарання під назвою "Паралельний всесвіт". До студії запросили бабусю, яку вони мали облаяти будь-якими словами.
Ролик на своїй сторінці в інстаграмі запостив гуморист Сергій Середа.
Як на мене, так це одне з найсмішніших покарань за всю історію "ТікТок патруля". P.s. під час зйомки ні одна бабуся не постраждала,
– з іронією написав він під відео.
Якщо це вважається гумором, то ми всі в повній ср*ці. Я навіть додивитися не змогла. Дно пробите. Фу,
– прокоментувала цей ролик користувачка Юлія в Threads.
Багато інших глядачів погодилися з нею, називаючи такий гумор недоречним і саму задумку покарання сумнівною.
- "Гумор має бути гумором, а це – образи"
- "Люди роблять щось несумісне зі здоровим глуздом, бо "це шоу". Хоча здоровішим вибором було б не погоджуватись: ні бабусі, ні ведучим, ні тим більше хлопцям, які відчувають дискомфорт, але все одно роблять"
- "Яка аморальщина, і ще й в час культурного піднесення. Нові кумири для нового покоління. Хоч би хтось із них подумав про те, що їх аудиторія – це підлітки, які будуть наслідувати цю поведінку в побуті".
У Threads розкритикували учасників шоу "ТікТок патруль" / Скриншоти з соцмереж
Водночас були й ті, хто став на захист гумористів, наголошуючи, що це лише розважальний формат шоу і жінка сама погодилась взяти участь в зйомках.
- "Народ, бабуся шарить в гумор, бабуся погодилась на гумор – все. Нема чого обговорювати, кому ок – дивляться. Кому не ок – не дивіться";
- "Це смішно. Бабуся сама погодилась і хлопці 500 разів попросили вибачення";
- "Бабуся молодець, що не живе совком, а розуміється в сучасному гуморі й погодилась на таке";
- "Гумор дуже суб'єктивна річ. У кожного своє сприйняття. Але завжди знайдеться хтось, хто буде розповідати про істину і деградацію. Насправді все простіше – це просто не ваш гумор і не ваш формат. Проходьте далі, якщо це не ваше".
Люди стали на захист учасників шоу "ТікТок патруль" / Скриншоти з соцмереж
Як ведучий шоу "ТікТок патруль" відреагував на критику?
Сергій Середа зазначив, що бабусю не образили й вона отримала винагороду за участь.
Я не заставляю вас дивитися наші формати. Не подобається – проходьте далі. Ринок великий, точно для себе щось знайдете,
– додав він у коментарях.
Сергій Середа розповів, що бабуся отримала винагороду за зйомки в шоу "ТікТок патруль" / Скриншот з інстаграму
Сергій Середа відреагував на критику учасників шоу "ТікТок патруль" / Скриншот з мережі
Що відомо про "ТікТок патруль"?
- Ведучий шоу – гуморист Сергій Середа, чоловік співачки MamaRika. Нові випуски виходять на його ютуб-каналі SEREDA.
- До цього глядачі побачили вже 59 епізодів. Випуск з Андрієм Бережком, Пашею Пінчуком і Кирилом Ганіним наразі є останнім та доступний лише для спонсорів каналу.
- Перед кожним епізодом "Тікток патруля" автори зазначають, що їхній контент призначений для дорослих, має лише розважальну мету, нікого не ображає, не підтримує ненависть чи насильство, а все, що показано у відео, – це акторська гра.
Попередження перед випуском "ТікТок патруля" / Скриншот з ютубу
- Як зрозуміло з назви "Тікток патруль", учасники шоу переглядають відео з TikTok і реагують на них.
- У новому сезоні змагання проходять між командами. Якщо журі не оцінюють їхні жарти та відео як смішні, учасники отримують покарання.