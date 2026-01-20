Водночас не всі глядачі оцінили цей інцидент негативно – думки в соцмережах розділилися. На негативні коментарі вже відреагував ведучий шоу. Детальніше про цей інцидент – далі в матеріалі 24 Каналу.

Що сталося?

Вірусним став фрагмент нового сезону шоу "ТікТок патруль", де учасники виконували покарання під назвою "Паралельний всесвіт". До студії запросили бабусю, яку вони мали облаяти будь-якими словами.

Ролик на своїй сторінці в інстаграмі запостив гуморист Сергій Середа.

Як на мене, так це одне з найсмішніших покарань за всю історію "ТікТок патруля". P.s. під час зйомки ні одна бабуся не постраждала,

– з іронією написав він під відео.

Якщо це вважається гумором, то ми всі в повній ср*ці. Я навіть додивитися не змогла. Дно пробите. Фу,

– прокоментувала цей ролик користувачка Юлія в Threads.

Багато інших глядачів погодилися з нею, називаючи такий гумор недоречним і саму задумку покарання сумнівною.

"Гумор має бути гумором, а це – образи"

"Люди роблять щось несумісне зі здоровим глуздом, бо "це шоу". Хоча здоровішим вибором було б не погоджуватись: ні бабусі, ні ведучим, ні тим більше хлопцям, які відчувають дискомфорт, але все одно роблять"

"Яка аморальщина, і ще й в час культурного піднесення. Нові кумири для нового покоління. Хоч би хтось із них подумав про те, що їх аудиторія – це підлітки, які будуть наслідувати цю поведінку в побуті".

У Threads розкритикували учасників шоу "ТікТок патруль" / Скриншоти з соцмереж

Водночас були й ті, хто став на захист гумористів, наголошуючи, що це лише розважальний формат шоу і жінка сама погодилась взяти участь в зйомках.

"Народ, бабуся шарить в гумор, бабуся погодилась на гумор – все. Нема чого обговорювати, кому ок – дивляться. Кому не ок – не дивіться";

"Це смішно. Бабуся сама погодилась і хлопці 500 разів попросили вибачення";

"Бабуся молодець, що не живе совком, а розуміється в сучасному гуморі й погодилась на таке";

"Гумор дуже суб'єктивна річ. У кожного своє сприйняття. Але завжди знайдеться хтось, хто буде розповідати про істину і деградацію. Насправді все простіше – це просто не ваш гумор і не ваш формат. Проходьте далі, якщо це не ваше".

Люди стали на захист учасників шоу "ТікТок патруль" / Скриншоти з соцмереж

Як ведучий шоу "ТікТок патруль" відреагував на критику?



Сергій Середа зазначив, що бабусю не образили й вона отримала винагороду за участь.

Я не заставляю вас дивитися наші формати. Не подобається – проходьте далі. Ринок великий, точно для себе щось знайдете,

– додав він у коментарях.

Сергій Середа розповів, що бабуся отримала винагороду за зйомки в шоу "ТікТок патруль" / Скриншот з інстаграму

Сергій Середа відреагував на критику учасників шоу "ТікТок патруль" / Скриншот з мережі

Що відомо про "ТікТок патруль"?

Ведучий шоу – гуморист Сергій Середа, чоловік співачки MamaRika. Нові випуски виходять на його ютуб-каналі SEREDA.

До цього глядачі побачили вже 59 епізодів. Випуск з Андрієм Бережком, Пашею Пінчуком і Кирилом Ганіним наразі є останнім та доступний лише для спонсорів каналу.

Перед кожним епізодом "Тікток патруля" автори зазначають, що їхній контент призначений для дорослих, має лише розважальну мету, нікого не ображає, не підтримує ненависть чи насильство, а все, що показано у відео, – це акторська гра.

Попередження перед випуском "ТікТок патруля" / Скриншот з ютубу