Раніше артистка занепокоїла фанів заявою про те, що команда тільки починає шукати гроші на поїздку, а суми – дуже великі. Це насторожило українців, адже до Євробачення 2026 залишалося зовсім мало часу. Втім, зараз ситуація суттєво змінилася. Про це LELÉKA розповіла в інтерв'ю для NV.

Співачка повідомила, що станом на сьогодні бюджет вже забезпечений більш ніж на 80%. Фінансування формується з кількох джерел: участь LELÉKA в Євробаченні-2026 покривається коштом Суспільного мовника, а також підтримкою українських брендів, бізнесу та меценатів. Серед партнерів – monobank, Visa, Work.ua та Meest Post. Команда продовжує шукати додаткових спонсорів, але ключові витрати вже закриті.

Хочу всіх заспокоїти. Все прекрасно. Ми відповідальні і розуміємо, що це представлення країни… Ми ні в чому не йшли ні на які компроміси. Ми поставили перед собою мету, що все має бути закрите (бюджет, який необхідний для підготовки номера на Євробачення, – 24 Канал). Навіть не пам'ятаю, коли вже закупили всі матеріали для декорації. Вони вже у Відні. Все найкращої якості, все сертифіковано так, як має бути. Ми працюємо безперервно. Нон-стоп,

– заявила артистка.

LELÉKA

Для контексту! Євробачення-2026 проходитиме у столиці Австрії – Відні, адже переможцем конкурсу торік став австрійський співак JJ. Конкурс відбудеться на арені Wiener Stadthalle.

Нагадаємо, що наприкінці березня в коментарі "ТСН Гламур" LELÉKA не виключала ризику залишитися з боргами, як це траплялося з деякими учасниками в минулі роки.

Все на Євробаченні коштує багато. Я не могла уявити, що це будуть такі суми і їх потрібно буде самотужки знаходити,

– говорила виконавиця.

Втім, на щастя, команді вдалося залучити спонсорів.

Що відомо про участь України в Євробаченні-2026?

LELÉKA представлятиме нашу країну з піснею Ridnym.

Співачка виступить у другому півфіналі конкурсу 14 травня. Якщо пройде далі, то заспіває у грандфіналі 16 травня.

Постановкою номера LELÉKA для Євробачення-2026 займається режисер Ілля Дуцик. Також до створення виступу долучилася хореографка Галина Пеха.

За прогнозами букмекерів, головним претендентом на перемогу в Євробаченні вважається Фінляндія, тоді як Україна перебуває на 10-й позиції в рейтингу. Втім, ці прогнози можуть суттєво змінитися після виступів учасників наживо.