Про це LELÉKA повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.
Ілля Дуцик – представник нової хвилі українських кліпмейкерів. Він працював Ziferblat, Oi FUSK, "Хейтспіч", Володимиром Дантесом, Brykulets, Katarina Gryvul та іншими артистами. Крім того, у режисера є досвід зйомок документального кіно.
Для мене було важливо знайти людину, яка відчує цю пісню так само як і я. З Іллею ми дуже швидко знайшли спільну мову – і номер, який ви побачите, народився з довіри та дуже чесного відчуття того, про що саме ці рядки. У нас повна творча синергія,
– прокоментувала LELÉKA співпрацю з Дуциком.
У 2025 році Ілля створював номер гурту Ziferblat для Національного відбору. Робота над номером LELÉKA – дебют для режисера на самому Євробачення.
У нас склалась суголосна взаємодія – від першого діалогу до глибокого розуміння перфомансу. Це історія про шлях особистості, про багатошаровість внутрішніх станів і постійний рух до себе. Сподіваюсь, нам вдалося створити дійство, яке чесне, вразливе і водночас сильне – таке, що відгукується на внутрішніх рівнях,
– каже він.
До речі! Нещодавно в інтерв'ю Славі Дьоміну народна артистка Наталія Бачинка зізналась, що хотіла б, аби на Євробачення-2026 від України поїхав LAUD, а не LELÉKA.
До роботи над номером LELÉKA також долучилася Галина Пеха – авторка освітніх програм, дослідниця руху, хореографка-постановниця вистав та перформансів.
Неймовірна хореографка-постановниця, яка одразу віднайшла мої найтонші грані руху, через які розкривається внутрішній стан та емоційний посил пісні,
– зізналась представниця України на Євробаченні-2026.
Наразі команда не розкриває деталей постановки, але відомо, що будуть спецефекти та реквізит.
Головне про Євробачення-2026
70-й ювілейний пісенний конкурс відбудеться на найбільш критій арені Австрії Wiener Stadthalle. Півфінали заплановані та 12 та 14 травня, а гранд-фінал – на 16 травня.
Участь у Євробаченні-2026 візьму 35 країн. Через допуск Ізраїлю конкурс бойкотували п'ять країн: Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Словенія та Ісландія.
LELÉKA виступить у другому півфіналі 14 травня під номером 12. Наразі букмекери прогнозують їй 10 місце.
Євробачення можна буде дивитися на всіх платформах Суспільного. Конкурс традиційно коментуватиме Тімур Мірошниченко. У першому півфіналі до нього долучиться Василь Байдак, у другому – Світлана Тарабарова, а у гранд-фіналі – alyona alyona.
Речником України стане Даниїл Лещинський з гурту Ziferblat. Співак оголосить бали національного журі під час гранд-фіналу.