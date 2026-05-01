Про це LELÉKA повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

Ілля Дуцик – представник нової хвилі українських кліпмейкерів. Він працював Ziferblat, Oi FUSK, "Хейтспіч", Володимиром Дантесом, Brykulets, Katarina Gryvul та іншими артистами. Крім того, у режисера є досвід зйомок документального кіно.

Для мене було важливо знайти людину, яка відчує цю пісню так само як і я. З Іллею ми дуже швидко знайшли спільну мову – і номер, який ви побачите, народився з довіри та дуже чесного відчуття того, про що саме ці рядки. У нас повна творча синергія,

– прокоментувала LELÉKA співпрацю з Дуциком.

У 2025 році Ілля створював номер гурту Ziferblat для Національного відбору. Робота над номером LELÉKA – дебют для режисера на самому Євробачення.

У нас склалась суголосна взаємодія – від першого діалогу до глибокого розуміння перфомансу. Це історія про шлях особистості, про багатошаровість внутрішніх станів і постійний рух до себе. Сподіваюсь, нам вдалося створити дійство, яке чесне, вразливе і водночас сильне – таке, що відгукується на внутрішніх рівнях,

– каже він.

До речі! Нещодавно в інтерв'ю Славі Дьоміну народна артистка Наталія Бачинка зізналась, що хотіла б, аби на Євробачення-2026 від України поїхав LAUD, а не LELÉKA.

До роботи над номером LELÉKA також долучилася Галина Пеха – авторка освітніх програм, дослідниця руху, хореографка-постановниця вистав та перформансів.

Неймовірна хореографка-постановниця, яка одразу віднайшла мої найтонші грані руху, через які розкривається внутрішній стан та емоційний посил пісні,

– зізналась представниця України на Євробаченні-2026.

Наразі команда не розкриває деталей постановки, але відомо, що будуть спецефекти та реквізит.

