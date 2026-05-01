Об этом LELÉKA сообщила на своей странице в инстаграме.
Илья Дуцик – представитель новой волны украинских клипмейкеров. Он работал Ziferblat, Oi FUSK, "Хейтспич", Владимиром Дантесом, Brykulets, Katarina Gryvul и другими артистами. Кроме того, у режиссера есть опыт съемок документального кино.
Для меня было важно найти человека, который почувствует эту песню так же как и я. С Ильей мы очень быстро нашли общий язык – и номер, который вы увидите, родился из доверия и очень честного ощущения того, о чем именно эти строки. У нас полная творческая синергия,
– прокомментировала LELÉKA сотрудничество с Дуциком.
В 2025 году Илья создавал номер группы Ziferblat для Национального отбора. Работа над номером LELÉKA – дебют для режиссера на самом Евровидении.
У нас сложилось созвучное взаимодействие – от первого диалога до глубокого понимания перфоманса. Это история о пути личности, о многослойности внутренних состояний и постоянном движении к себе. Надеюсь, нам удалось создать действо, которое честное, уязвимое и одновременно сильное – такое, что откликается на внутренних уровнях,
– говорит он.
Кстати! Недавно в интервью Славе Демину народная артистка Наталья Бачинка призналась, что хотела бы, чтобы на Евровидение-2026 от Украины поехал LAUD, а не LELÉKA.
К работе над номером LELÉKA также присоединилась Галина Пеха – автор образовательных программ, исследовательница движения, хореограф-постановщик спектаклей и перформансов.
Невероятная хореограф-постановщик, которая сразу нашла мои тончайшие грани движения, через которые раскрывается внутреннее состояние и эмоциональный посыл песни,
– призналась представительница Украины на Евровидении-2026.
Сейчас команда не раскрывает деталей постановки, но известно, что будут спецэффекты и реквизит.
Главное о Евровидении-2026
70-й юбилейный песенный конкурс состоится на самой крытой арене Австрии Wiener Stadthalle. Полуфиналы запланированы и 12 и 14 мая, а гранд-финал – на 16 мая.
Участие в Евровидении-2026 примут 35 стран. Из-за допуска Израиля конкурс бойкотировали пять стран: Испания, Нидерланды, Ирландия, Словения и Исландия.
LELÉKA выступит во втором полуфинале 14 мая под номером 12. Сейчас букмекеры прогнозируют ей 10 место.
Евровидение можно будет смотреть на всех платформах Общественного. Конкурс традиционно будет комментировать Тимур Мирошниченко. В первом полуфинале к нему присоединится Василий Байдак, во втором – Светлана Тарабарова, а в гранд-финале – alyona alyona.
Представителем Украины станет Даниил Лещинский из группы Ziferblat. Певец объявит баллы национального жюри во время гранд-финала.