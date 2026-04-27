Василий Байдак был ведущим Национального отбора на Евровидение в 2024 и 2025 годах, Светлана Тарабарова является музыкальным продюсером Нацотбора на Детское Евровидение, а alyona alyona вместе Jerry Heil представляли Украину на 68-м песенном конкурсе с треком Teresa & Maria, они заняли 3 место.

Я очень счастлив, что в этом году ко мне присоединится эта прекрасная тройка,

– сказал Тимур Мирошниченко.

Байдак будет комментировать первый полуфинал. Стендап-комик рассказал, что уже слышал некоторые песни участников Евровидения-2026, и признался, что среди них есть те, что хочет услышать вживую.

Я уже комментировал с Тимуром, помню, что это было довольно весело. В прямом эфире не так много времени на общение, но я готов втискивать шутки даже в 3 – 4 секунды. Ну и, конечно же, быть запертым с Тимуром Мирошниченко в одной комнате размером с одну десятую теннисного корта на три часа – это всегда плюс,

– сказал он.

Тарабарова присоединится к Мирошниченко во втором полуфинале. По словам певицы, для нее большая честь стать одним из комментаторов.

Я с нетерпением жду этого опыта, ведь это возможность не только по-новому прожить конкурс, но и поделиться своими впечатлениями со зрителями. Ожидаю много ярких открытий, сильных выступлений и, конечно, искренней поддержки наших артистов. Для меня это еще и об ответственности – быть голосом этого большого музыкального события для украинцев,

– отметила Светлана.

alyona alyona поделилась, что счастлива вернуться к комментированию гранд-финала Евровидения.

В прошлом году через комментарии увидела, что наш тандем с Тимуром очень понравился людям. Для меня это было волнительно, потому что это очень ответственно, но все получилось. Надеюсь, в этом году будет еще лучше. Уже очень жду 16 мая,

– добавила реперка.

Важно! Евровидение-2026 можно будет смотреть на всех платформах Общественного, об этом говорится на сайте Суспільне Культура. Трансляция начнется в 22:00.

