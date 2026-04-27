Про це повідомляє Суспільне.

Василь Байдак був ведучим Національного відбору на Євробачення у 2024 та 2025 роках, Світлана Тарабарова є музичною продюсеркою Нацвідбору на Дитяче Євробачення, а alyona alyona разом Jerry Heil представляли Україну на 68-му пісенному конкурсі з треком Teresa & Maria, вони посіли 3 місце.

Я дуже щасливий, що цього року до мене долучиться ця прекрасна трійка,

– сказав Тімур Мірошниченко.

Байдак коментуватиме перший півфінал. Стендап-комік розповів, що вже чув деякі пісні учасників Євробачення-2026, та зізнався, що серед них є ті, що хоче почути наживо.

Я вже коментував із Тімуром, пам'ятаю, що це було доволі весело. В прямому ефірі не так багато часу на спілкування, але я готовий втискати жарти навіть у 3 – 4 секунди. Ну і, звичайно ж, бути замкнутим з Тімуром Мірошниченком в одній кімнаті розміром з одну десяту тенісного корту на три години – це завжди плюс,

– сказав він.

Тарабарова приєднається до Мірошниченка у другому півфіналі. За словами співачки, для неї велика честь стати одним із коментаторів.

Я з нетерпінням чекаю цього досвіду, адже це можливість не лише по-новому прожити конкурс, а й поділитися своїми враженнями з глядачами. Очікую багато яскравих відкриттів, сильних виступів і, звісно, щирої підтримки наших артистів. Для мене це ще й про відповідальність – бути голосом цієї великої музичної події для українців,

– зазначила Світлана.

alyona alyona поділилась, що щаслива повернутись до коментування гранд-фіналу Євробачення.

Минулого року через коментарі побачила, що наш тандем з Тімуром дуже сподобався людям. Для мене це було хвилююче, бо це дуже відповідально, але все вийшло. Сподіваюся, в цьому році буде ще краще. Вже дуже чекаю 16 травня,

– додала реперка.

Важливо! Євробачення-2026 можна буде дивитися всіх платформах Суспільного, про це йдеться на сайті Суспільне Культура. Трансляція розпочнеться о 22:00.

