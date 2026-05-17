Представниця України LELÉKA поділилася враженнями від виступу в фіналі та відреагувала на результати. Вона опублікувала відео у своєму телеграм-каналі.

Співачка розповіла, що рідко буває задоволена своїми виступами. Але цього разу їй вдалося показати від себе максимальний результат.

Я вийшла зі сцени після виступу з відчуттям щастя. У цьому виступі ми реально зробили все. Все було на найвищому рівні, на який я спроможна. Від себе я дала все. Ми звучали гідно, ми звучали достойно, ми говорили про те, що нам важливо, – сказала LELÉKA.

Артистка додала, що їй вдалося не лише вдало виступити. Вона увійшла до топ-10, показала світові бандуру та встановила рекорд (ймовірно, мова йде про вокаліз).

"Це було професійно і від душі, по-щирому", – підсумувала LELÉKA у коментарі для Євробачення Україна.

Яким був фінал Євробачення-2026?

25 учасників боролися за перемогу у грандіозному фіналі ювілейного Євробачення: по 10 країн з кожного півфіналу, країни "великої четвірки" та країна-переможець – Австрія.

Перемогу здобула Болгарія – вперше в історії. Вона отримала найвищі бали як від професійного журі, так і від глядачів.

LELÉKA виборола 9 місце. Співачка отримала 54 бали від національних журі та ще 167 балів від глядачів - загалом 221 бал.