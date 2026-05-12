Якщо ви плануєте проголосувати, але не знаєте як це зробити, то 24 Канал далі у матеріалі детально розповість як це зробити покроково.

Голосування на Євробаченні-2026

Усього ж три варіанти голосування. Ви обираєте один із них на власний вибір.

Проголосувати можна за допомогою застосунку Eurovision Song Contest. Він доступний для пристроїв на Android, iOS і Windows і дозволяє глядачам з країн-учасниць Євробачення підтримати свого фаворита. Після завантаження заходите у розділ Vote – обираєте учасника, який сподобався і підтверджуєте свій голос.

Зверніть увагу! У деяких країнах може стягнути додаткову оплату через мобільного оператора.

За фаворита на Євробаченні можна проголосувати через спеціальний застосунок

Загалом глядачі можуть проголосувати до 20 разів, але не більше 5 разів за одного учасника.

Після завершення шоу у додатку можна побачити статистику: за кого ви голосували, які країни отримали найбільше балів у вашому регіоні, а також рейтинг улюбленців публіки.

Також проголосувати можна за допомогою телефону та SMS-повідомлень. Під час прямої трансляції на екрані з'являться номери та коди для голосування.

Третьою можливістю віддати свій голос є офіційний сайт – www.esc.vote.

Як голосують країни, які не беруть участь у Євробаченні?

Ця категорія називається "Rest of the World vote". Щоб проголосувати, глядачі з цих країн мають зайти на сайт https://www.eurovision.com/ й виконати наступну послідовність: Обираєте країну, де зараз перебуваєте – вибираєте фаворита – сплачуєте певну суму за свій голос (карткою або PayPal) і відправляєте.

Кожен голос з таких країн має таку саму вагу як і з будь-якої іншої країни-учасниці.

Коли голосуватиме Україна?

Співачка LELÉKA, яка цього року представляє нашу країну на Євробаченні, виступатиме у другому півфіналі, який відбудеться 14 травня. Саме під час цього ефіру українці зможуть долучитись до голосування.

Якщо ви перебуваєте не в Україні, але ця держава бере участь у конкурсі, то віддати голос можете через офіційний додаток Eurovision App або через SMS.

Якщо глядач перебуває у Польщі, то за представника цієї країни не вдасться проголосувати. Однак за представницю України проголосувати можна.

Але! Якщо ви перебуваєте на території України, то за LELÉKA проголосувати не вийде. За правилами Євробачення, єврофани не можуть голосувати за свого представника.

Ті самі правила поширюються і на гранд-фінал.

Трансляцію можна дивитись на телеканалі "Суспільне Культура", а також онлайн на офіційному YouTube-каналі Eurovision Song Contest.