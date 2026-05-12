Если вы планируете проголосовать, но не знаете как это сделать, то 24 Канал далее в материале подробно расскажет как это сделать пошагово.

Голосование на Евровидении-2026

Всего же три варианта голосования. Вы выбираете один из них на собственный выбор.

Проголосовать можно с помощью приложения Eurovision Song Contest. Оно доступно для устройств на Android, iOS и Windows и позволяет зрителям из стран-участниц Евровидения поддержать своего фаворита. После загрузки заходите в раздел Vote – выбираете понравившегося участника, и подтверждаете свой голос.

Обратите внимание! В некоторых странах может взыскать дополнительную оплату через мобильного оператора.

За фаворита на Евровидении можно проголосовать через специальное приложение / Скриншот с сайта

В целом зрители могут проголосовать до 20 раз, но не более 5 раз за одного участника.

После завершения шоу в приложении можно увидеть статистику: за кого вы голосовали, какие страны получили больше всего баллов в вашем регионе, а также рейтинг любимцев публики.

Также проголосовать можно с помощью телефона и SMS-сообщений. Во время прямой трансляции на экране появятся номера и коды для голосования.

Третьей возможностью отдать свой голос является официальный сайт – www.esc.vote.

Как голосуют страны, которые не участвуют в Евровидении?

Эта категория называется "Rest of the World vote". Чтобы проголосовать, зрители из этих стран должны зайти на сайт https://www.eurovision.com/ и выполнить следующую последовательность: Выбираете страну, где сейчас находитесь – выбираете фаворита – оплачиваете определенную сумму за свой голос (карточкой или PayPal) и отправляете.

Каждый голос из таких стран имеет такой же вес как и из любой другой страны-участницы.

Когда будет голосовать Украина?

Певица LELÉKA, которая в этом году представляет нашу страну на Евровидении, будет выступать во втором полуфинале, который состоится 14 мая. Именно во время этого эфира украинцы смогут приобщиться к голосованию.

Если вы находитесь не в Украине, но это государство участвует в конкурсе, то отдать голос можно через официальное приложение Eurovision App или через SMS.

Если зритель находится в Польше, то за представителя этой страны не удастся проголосовать. Однако за представительницу Украины проголосовать можно.

Но! Если вы находитесь на территории Украины, то за LELÉKA проголосовать не получится. По правилам Евровидения, еврофаны не могут голосовать за своего представителя.

Те же правила распространяются и на гранд-финал.

Трансляцию можно смотреть на телеканале "Суспільне Культура", а также онлайн на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest.