До первого полуфинала Евровидения-2026 осталось ровно два месяца. Так, уже все страны-участницы представили свои конкурсные песни. Кто и с каким треком будет выступать, расскажет 24 Канал.
Все песни стран-участниц Евровидения-2026
- Финляндия
Линда Лампениус и Пит Паркконен – Liekinheitin: смотрите видео онлайн
- Франция
Monroe – Regarde: смотрите видео онлайн
- Дания
Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem: смотрите видео онлайн
- Греция
Акилас – Ferto: смотрите видео онлайн
- Австралия
Дельта Гудрем – Eclipse: смотрите видео онлайн
- Швеция
Felicia – My System: смотрите видео онлайн
- Израиль
Ноам Беттан – Michelle: смотрите видео онлайн
- Чехия
Daniel Žižka – Crossroads: смотрите видео онлайн
- Украина
LELÉKA – Ridnym: смотрите видео онлайн
- Кипр
Antigoni – Jalla: смотрите видео онлайн
- Италия
Сел да Винчи – Per sempre sì: смотрите видео онлайн
- Великобритания
Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei: смотрите видео онлайн
- Мальта
Aidan – Bella: смотрите видео онлайн
- Болгария
Dara – Bangaranga: смотрите видео онлайн
- Люксембург
Ева-Мария – Mother Nature: смотрите видео онлайн
- Армения
Simón – Paloma Rumba: смотрите видео онлайн
- Швейцария
Вероника Фусаро – Alice: смотрите видео онлайн
- Норвегия
Jonas Lovv – Ya ya ya ya: смотрите видео онлайн
- Румыния
Alexandra Căpitănescu – Choke Me: смотрите видео онлайн
- Грузия
Bzikebi – On Replay: смотрите видео онлайн
- Литва
Lion Ceccah – Sólo quiero más: смотрите видео онлайн
- Германия
Сара Энгельс – Fire: смотрите видео онлайн
- Азербайджан
Jiva – Just Go: смотрите видео онлайн
- Хорватия
Lelek – Andromeda: смотрите видео онлайн
- Сан-Марино
Senhit – Superstar: смотрите видео онлайн
- Молдова
Satoshi – Viva, Moldova: смотрите видео онлайн
- Латвия
Atvara – Ēnā: смотрите видео онлайн
- Польша
Alicja – Pray: смотрите видео онлайн
- Сербия
Lavina – Kraj mene: смотрите видео онлайн
- Бельгия
Essyla – Dancing on the Ice: смотрите видео онлайн
- Австрия
Cosmó – Tanzschein: смотрите видео онлайн
- Португалия
Bandidos do Cante – Rosa: смотрите видео онлайн
- Албания
Alis – Nân: смотрите видео онлайн
- Эстония
Vanilla Ninja – Too Epic To Be True: смотрите видео онлайн
- Черногория
Тамара Живкович – Nova zora: смотрите видео онлайн
Какие страны отказались от участия и кто среди фаворитов букмекеров?
Напомним, что Испания, Нидерланды, Ирландия, Словения и Исландия бойкотировали Евровидение-2026 из-за того, что Европейский вещательный союз (EBU) допустил к участию Израиль.
Сейчас букмекеры предсказывают победу Финляндии. В первую пятерку также вошли Франция, Дания, Греция и Австралия. Украина же по их прогнозам расположилась на 9 месте.