В мае в Вене пройдет 70-й песенный конкурс Евровидение, в котором за победу будут бороться 35 стран-участниц, в том числе Украина. Первый и второй полуфиналы состоятся 12 и 14 мая соответственно, а гранд-финал запланирован на 16 мая.