До першого півфіналу Євробачення-2026 залишилось рівно два місяці. Так, уже всі країни-учасниці представили свої конкурсні пісні. Хто й з яким треком виступатиме, розповість 24 Канал.
Усі пісні країн-учасниць Євробачення-2026
- Фінляндія
Лінда Лампеніус і Піт Паркконен – Liekinheitin: дивіться відео онлайн
- Франція
Monroe – Regarde: дивіться відео онлайн
- Данія
Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem: дивіться відео онлайн
- Греція
Акілас – Ferto: дивіться відео онлайн
- Австралія
Дельта Гудрем – Eclipse: дивіться відео онлайн
- Швеція
Felicia – My System: дивіться відео онлайн
- Ізраїль
Ноам Беттан – Michelle: дивіться відео онлайн
- Чехія
Daniel Žižka – Crossroads: дивіться відео онлайн
- Україна
LELÉKA – Ridnym: дивіться відео онлайн
- Кіпр
Antigoni – Jalla: дивіться відео онлайн
- Італія
Сел да Вінчі – Per sempre sì: дивіться відео онлайн
- Велика Британія
Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei: дивіться відео онлайн
- Мальта
Aidan – Bella: дивіться відео онлайн
- Болгарія
Dara – Bangaranga: дивіться відео онлайн
- Люксембург
Єва-Марія – Mother Nature: дивіться відео онлайн
- Вірменія
Simón – Paloma Rumba: дивіться відео онлайн
- Швейцарія
Вероніка Фусаро – Alice: дивіться відео онлайн
- Норвегія
Jonas Lovv – Ya ya ya: дивіться відео онлайн
- Румунія
Alexandra Căpitănescu – Choke Me: дивіться відео онлайн
- Грузія
Bzikebi – On Replay: дивіться відео онлайн
- Литва
Lion Ceccah – Sólo quiero más: дивіться відео онлайн
- Німеччина
Сара Енгельс – Fire: дивіться відео онлайн
- Азербайджан
Jiva – Just Go: дивіться відео онлайн
- Хорватія
Lelek – Andromeda: дивіться відео онлайн
- Сан-Марино
Senhit – Superstar: дивіться відео онлайн
- Молдова
Satoshi – Viva, Moldova: дивіться відео онлайн
- Латвія
Atvara – Ēnā: дивіться відео онлайн
- Польща
Alicja – Pray: дивіться відео онлайн
- Сербія
Lavina – Kraj mene: дивіться відео онлайн
- Бельгія
Essyla – Dancing on the Ice: дивіться відео онлайн
- Австрія
Cosmó – Tanzschein: дивіться відео онлайн
- Португалія
Bandidos do Cante – Rosa: дивіться відео онлайн
- Албанія
Alis – Nân: дивіться відео онлайн
- Естонія
Vanilla Ninja – Too Epic To Be True: дивіться відео онлайн
- Чорногорія
Тамара Живкович – Nova zora: дивіться відео онлайн
Які країни відмовились від участі та хто серед фаворитів букмекерів?
Нагадаємо, що Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Словенія та Ісландія бойкотували Євробачення-2026 через те, що Європейська мовна спілка (EBU) допустила до участі Ізраїль.
Наразі букмекери пророкують перемогу Фінляндії. У першу п'ятірку також увійшли Франція, Данія, Греція та Австралія. Україна ж за їхніми прогнозами розташувалась на 9 місці.