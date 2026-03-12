До першого півфіналу Євробачення-2026 залишилось рівно два місяці. Так, уже всі країни-учасниці представили свої конкурсні пісні. Хто й з яким треком виступатиме, розповість 24 Канал.

До речі Усі країни-учасниці Євробачення-2026 представили свої треки: хто серед фаворитів букмекерів

Усі пісні країн-учасниць Євробачення-2026

  • Фінляндія

Лінда Лампеніус і Піт Паркконен – Liekinheitin: дивіться відео онлайн

  • Франція

Monroe – Regarde: дивіться відео онлайн

  • Данія

Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem: дивіться відео онлайн

  • Греція

Акілас – Ferto: дивіться відео онлайн

  • Австралія

Дельта Гудрем – Eclipse: дивіться відео онлайн

  • Швеція

Felicia – My System: дивіться відео онлайн

  • Ізраїль

Ноам Беттан – Michelle: дивіться відео онлайн

  • Чехія

Daniel Žižka – Crossroads: дивіться відео онлайн

  • Україна

LELÉKA – Ridnym: дивіться відео онлайн

  • Кіпр

Antigoni – Jalla: дивіться відео онлайн

  • Італія

Сел да Вінчі – Per sempre sì: дивіться відео онлайн

  • Велика Британія

Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei: дивіться відео онлайн

  • Мальта

Aidan – Bella: дивіться відео онлайн

  • Болгарія

Dara – Bangaranga: дивіться відео онлайн

  • Люксембург

Єва-Марія – Mother Nature: дивіться відео онлайн

  • Вірменія

Simón – Paloma Rumba: дивіться відео онлайн

  • Швейцарія

Вероніка Фусаро – Alice: дивіться відео онлайн

  • Норвегія

Jonas Lovv – Ya ya ya: дивіться відео онлайн

  • Румунія

Alexandra Căpitănescu – Choke Me: дивіться відео онлайн

  • Грузія

Bzikebi – On Replay: дивіться відео онлайн

  • Литва

Lion Ceccah – Sólo quiero más: дивіться відео онлайн

  • Німеччина

Сара Енгельс – Fire: дивіться відео онлайн

  • Азербайджан

Jiva – Just Go: дивіться відео онлайн

  • Хорватія

Lelek – Andromeda: дивіться відео онлайн

  • Сан-Марино

Senhit – Superstar: дивіться відео онлайн

  • Молдова

Satoshi – Viva, Moldova: дивіться відео онлайн

  • Латвія

Atvara – Ēnā: дивіться відео онлайн

  • Польща

Alicja – Pray: дивіться відео онлайн

  • Сербія

Lavina – Kraj mene: дивіться відео онлайн

  • Бельгія

Essyla – Dancing on the Ice: дивіться відео онлайн

  • Австрія

Cosmó – Tanzschein: дивіться відео онлайн

  • Португалія

Bandidos do Cante – Rosa: дивіться відео онлайн

  • Албанія

Alis – Nân: дивіться відео онлайн

  • Естонія

Vanilla Ninja – Too Epic To Be True: дивіться відео онлайн

  • Чорногорія

Тамара Живкович – Nova zora: дивіться відео онлайн

Які країни відмовились від участі та хто серед фаворитів букмекерів?

  • Нагадаємо, що Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Словенія та Ісландія бойкотували Євробачення-2026 через те, що Європейська мовна спілка (EBU) допустила до участі Ізраїль.

  • Наразі букмекери пророкують перемогу Фінляндії. У першу п'ятірку також увійшли Франція, Данія, Греція та Австралія. Україна ж за їхніми прогнозами розташувалась на 9 місці.