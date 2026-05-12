Перший півфінал заплановано на 12 травня, у ньому візьмуть участь 17 країн. Про те, в якому порядку виступатимуть учасники першого півфіналу Євробачення-2026 – повідомили на інстаграм-сторінці Євробачення.

Так, відкриватиме шоу представник Молдови Satoshi, а завершуватиме перший півфінал сербський гурт Lavina з піснею Kraj mene.

Також цього вечора свої номери представлять учасники зі Швеції, Греції, Фінляндії, Польщі та інших країн. Крім того, 12 травня на сцені Євробачення виступлять представники Італії – Sal Da Vinci та Німеччини – Sarah Engels.

Для контексту! Італія та Німеччина входять до так званої "Великої четвірки" разом із Францією та Великою Британією. Країни цієї четвірки автоматично потрапляють до фіналу Євробачення, адже є найбільшими фінансовими донорами Європейської мовної спілки (EBU). Також у фінал автоматично потрапляє країна, яка перемогла у пісенному конкурсі торік.

Порядок виступів учасників у першому півфіналі Євробачення-2026

1. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!;

2. Швеція: Феліція – My System;

3. Хорватія: LELEK – Andromeda;

4. Греція: Акілас – Ferto;

5. Португалія: Bandidos do Cante – Rosa;

6. Грузія: Bzikebi – On Replay;

Італія: Сал Да Вінчі – Per sempre sì;

7. Фінляндія: Лінда Лампеніус і Піт Паркконен – Liekinheitin;

8. Чорногорія: Тамара Живкович – Nova Zora;

9. Естонія: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True;

10. Ізраїль: Ноам Беттан – Michelle;

Німеччина: Сара Енгельс – Fire;

11. Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice;

12. Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más;

13. Сан-Марино: Сеніт – Superstar;

14. Польща: Alicja – Pray;

15. Сербія: LAVINA – Kraj Mene.

Напередодні Євробачення букмекери традиційно оновлюють свої прогнози щодо можливого переможця конкурсу. За даними Eurovisionworld, головним фаворитом зараз вважають Фінляндію. Друге місце у рейтингу посідає Греція, а третє – Данія. Також до десятки лідерів увійшли Франція, Ізраїль, Румунія, Мальта та Швеція. Втім, букмекерські прогнози не гарантують перемоги. Остаточний результат багато в чому залежить від того, як учасники виступлять наживо на сцені конкурсу.

Що відомо про Євробачення-2026?

Пісенний конкурс цього року прийматиме Відень. Шоу пройде на найбільшій критій арені країни – Wiener Stadthalle. Право провести конкурс місто отримало після перемоги співака JJ з піснею Wasted Love на Євробаченні минулого року.

Другий півфінал конкурсу запланований на 14 травня, а гранд-фінал Євробачення-2026 відбудеться 16 травня.

В Україні пісенний конкурс можна буде дивитися на платформах Суспільне Мовлення. Початок трансляцій – о 22:00, про що повідомило Суспільне Культура.