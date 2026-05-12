Первый полуфинал запланирован на 12 мая, в нем примут участие 17 стран. О том, в каком порядке будут выступать участники первого полуфинала Евровидения-2026 – сообщили на инстаграм-странице Евровидения.

Так, открывать шоу будет представитель Молдовы Satoshi, а завершать первый полуфинал будет сербская группа Lavina с песней Kraj mene.

Также в этот вечер свои номера представят участники из Швеции, Греции, Финляндии, Польши и других стран. Кроме того, 12 мая на сцене Евровидения выступят представители Италии – Sal Da Vinci и Германии – Sarah Engels.

Для контекста! Италия и Германия входят в так называемую "Большую четверку" вместе с Францией и Великобританией. Страны этой четверки автоматически попадают в финал Евровидения, ведь являются крупнейшими финансовыми донорами Европейского вещательного союза (EBU). Также в финал автоматически попадает страна, которая победила в песенном конкурсе в прошлом году.

Порядок выступлений участников в первом полуфинале Евровидения-2026

1. Молдова: Satoshi – Viva, Молдова!;

2. Швеция: Фелиция – My System;

3. Хорватия: LELEK – Andromeda;

4. Греция: Акилас – Ferto;

5. Португалия: Bandidos do Cante – Rosa;

6. Грузия: Bzikebi – On Replay;

Италия: Сал Да Винчи – Per sempre sì;

7. Финляндия: Линда Лампениус и Пит Паркконен – Liekinheitin;

8. Черногория: Тамара Живкович – Nova Zora;

9. Эстония: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True;

10. Израиль: Ноам Беттан – Michelle;

Германия: Сара Энгельс – Fire;

11. Бельгия: Essyla – Dancing on the Ice;

12. Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más;

13. Сан-Марино: Сенит – Superstar;

14. Польша: Alicja – Pray;

15. Сербия: LAVINA – Kraj Mene.

Накануне Евровидения букмекеры традиционно обновляют свои прогнозы относительно возможного победителя конкурса. По данным Eurovisionworld, главным фаворитом сейчас считают Финляндию. Второе место в рейтинге занимает Греция, а третье – Дания. Также в десятку лидеров вошли Франция, Израиль, Румыния, Мальта и Швеция. Впрочем, букмекерские прогнозы не гарантируют победы. Окончательный результат во многом зависит от того, как участники выступят вживую на сцене конкурса.

Что известно о Евровидении-2026?

Песенный конкурс в этом году будет принимать Вена. Шоу пройдет на самой большой крытой арене страны – Wiener Stadthalle. Право провести конкурс город получил после победы певца JJ с песней Wasted Love на Евровидении прошлого года.

Второй полуфинал конкурса запланирован на 14 мая, а гранд-финал Евровидения-2026 состоится 16 мая.

В Украине песенный конкурс можно будет смотреть на платформах Общественное Вещание. Начало трансляций – в 22:00, о чем сообщило Общественное Культура.