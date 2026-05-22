LELÉKA поділилась своїми враженнями від Євробачення після виступу у Відні. Вона розповіла деталі в інтерв'ю BBC News Україна.

Після виступу у фіналі Євробачення LELÉKA вигукнула гасло: "Слава Україні!". Співачці не робили за це зауважень за лаштунками.

Хай би хтось спробував, я б одразу хачапурі зробила із цієї людини,

– з усмішкою відповіла LELÉKA.

Водночас артистка зізналась, що на конкурсі заборонили говорити про війну. Тому вона намагалась робити це усіма іншими можливими способами – через символи і деталі у номері.

"Для нас було важливо мистецьки вкласти усі ті меседжі, які для нас важливі, і зробити це в тих рамках, в які нас поставили. Тому ми були змушені говорити лише методами мистецтва і непрямолінійно", – розповіла LELÉKA.

У чому символізм виступу LELÉKA?

У цьогорічному номері LELÉKA поєдналися кілька важливих деталей: потужний вокал, символічний текст, бандура та образ лелеки.

Як розповіли творці постановки на каналі Євробачення Україна (режисером був Ілля Дуцик), головна ідея – показати фрагментованість сучасного світу та бажання людини віднайти цілісність, як внутрішню, так і суспільну. Це відгукується і з реаліями України, адже нам близькі ідеї об'єднання та переродження.

На сцені найбільше уваги привертала тканина, яка в німецькомовних країнах символізує світ та людей. Також вкрай важливим був образ бандуриста, Ярослава Джуся, який символізував рідний дім та коріння. У номері використали дві бандури: одна фрагментована, а інша – цілісна.

Зазначимо, що українці віднайшли багато інших символів у перформансі LELÉKA. Це відсилання до "Азовсталі", образ птаха – лелеки, а також як співачка показала тризуб – жест, що асоціюють з українським гербом.