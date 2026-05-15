Ще напередодні виступу у півфіналі LELÉKA обіцяла, що у її номері буде багато сюрпризів. На деякі з важливих деталей звернули увагу єврофани в соцмережі тредс, пише 24 Канал.

Перформанс України створювала команда на чолі з режисером Іллею Дуциком. Він був наповнений драматургією, світловими ефектами та особливими символами.

Зокрема, в один з моментів, коли LELÉKA стоїть посередині сцени у темряві, на неї світять промені холодного блакитного світла. Це нагадало багатьом легендарне фото з "Азовсталі". Дмитро "Орест" Козацький, якого називали "очима "Азовсталі" зробив світлину на заводі, де зловив промінь сонця.

Згодом кольори на сцені змінюються, і в кульмінаційний момент змінюються на помаранчеві. У цей момент з високого ракурсу на сцені видно тінь птаха, що нібито пролітає над сценою. Це ще один особливий момент, що відсилає до псевдоніма співачки.

Всі обговорюють ноту, а мені особисто так подобається, як по сцені пролітає тінь лелеки,

– пише користувачка.

Також користувачі звернули увагу на зачіску співачки. Форма локонів співачки також нагадує обриси лелеки.

Але навіть на цьому сюрпризи не закінчилися. Адже коли LELÉKA йшла зі сцени, то показала три підняті пальці, – жест, який асоціюють з українським тризубом та постаттю В'ячеслава Чорновола.

Як пройшов другий півфінал Євробачення-2026?

Другий півфінал Євробачення-2026 відбувся в четвер, 16 травня. Глядачі побачили на сцені ще 15 учасників, а також країну-господарку Австрію і деяких країн з "великої четвірки". Зокрема, Велику Британію та Францію.

Під номером 12 виступила представниця України. За результатами голосування, LELÉKA пройшла до гранд-фіналу і побореться за перемогу вже в суботу, 16 травня.

Також до фіналу конкурсу пройшли: Болгарія, Норвегія, Австралія, Румунія, Мальта, Кіпр, Албанія, Данія та Чехія. Відбірковий етап не вдалося пройти Азербайджану, Люксембургу, Вірменії, Швейцарії та Латвії.