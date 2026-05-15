Виконавиця зачарувала європейську публіку потужним вокалом та глибоким змістом своєї композиції. Саме це дозволило їй отримати велику підтримку від глядачів, пише 24 Канал.

Українська співачка LELÉKA виступила у другому півфіналі 70-го пісенного конкурсу Євробачення під номером 12. Для головної сцени у Відні вона підготувала пісню Ridnym.

Режисером постановки став Ілля Дуцик – лауреат премії "Золота зоря Лірум", для якого ця робота стала режисерським дебютом на міжнародному конкурсі. У номері для артистки він зробив ставку на емоційний контакт із глядачем, використання символічного реквізиту та видовищних спецефектів.

Окрему увагу аудиторія звернула на сценічний образ LELÉKA, який створила дизайнерка Лілія Літковська. Білосніжне вбрання з плетеним вручну корсетом символізувало сповідь та внутрішню свободу. Водночас динамічні елементи костюма створювали ефект польоту, що ідеально доповнювало художню розповідь пісні.

Тепер виконавиця зосереджує всі зусилля на фінальній підготовці, щоб уже цієї суботи знову вразити європейську публіку та позмагатися за головний трофей конкурсу.

Хто пройшов до фіналу Євробачення-2026?

Разом із представницею України до фіналу пройшли ще дев'ять учасників другого півфіналу, які набрали найбільшу кількість балів. Зокрема:

Болгарія : Dara – Bangaranga;

: Dara – Bangaranga; Норвегія : Джонас Лов – Ya ya ya;

: Джонас Лов – Ya ya ya; Австралія : Дельта Гудрем – Eclipse;

: Дельта Гудрем – Eclipse; Румунія : Александра Капітанеску – Choke Me;

: Александра Капітанеску – Choke Me; Мальта : Ейдан – Bella;

: Ейдан – Bella; Кіпр : Антігоні – Jalla;

: Антігоні – Jalla; Албанія : Аліс – Nân;

: Аліс – Nân; Данія : Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem;

: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem; Чехія: Даніель Жижка – Crossroads.

Вони складуть компанію лідерам першого півфіналу, представникам країн Великої п'ятірки та країни-господарки. Усі фіналісти вже готуються до великого шоу, де під час прямої трансляції світ нарешті дізнається ім'я нового тріумфатора Євробачення-2026.