У Відні триває головний пісенний конкурс року. 12 травня відбувся перший півфінал, у якому за проходження далі змагалося 15 учасників. Список фіналістів дізнавайтеся у матеріалі 24 Каналу.

Хто потрапив до фіналу Євробачення?

Греція : Акілас – Ferto;

: Акілас – Ferto; Фінляндія : Лінда Лампеніус і Піт Паркконен – Liekinheitin;

: Лінда Лампеніус і Піт Паркконен – Liekinheitin; Бельгія : Essyla – Dancing on the Ice;

: Essyla – Dancing on the Ice; Швеція : Феліція – My System;

: Феліція – My System; Молдова : Satoshi – Viva, Moldova!;

: Satoshi – Viva, Moldova!; Ізраїль : Ноам Беттан – Michelle;

: Ноам Беттан – Michelle; Сербія : LAVINA – Kraj Mene;

: LAVINA – Kraj Mene; Хорватія : LELEK – Andromeda;

: LELEK – Andromeda; Литва : Lion Ceccah – Sólo Quiero Más;

: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más; Польща: Alicja – Pray.



Результати першого півфіналу / Скриншот з відео

Важливо зазначити, що автоматично до фіналу Євробачення проходять країни "великої четвірки" та країна-переможець – Австрія.

Італія : Сал Да Вінчі – Per sempre sì;

: Сал Да Вінчі – Per sempre sì; Німеччина : Сара Енгельс – Fire;

: Сара Енгельс – Fire; Франція . Monroe – Regarde;

. Monroe – Regarde; Велика Британія . Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei;

. Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei; Австрія. Cosmó – Tanzschein.

Що треба знати про Євробачення-2026?

Пісенний конкурс Євробачення-2026 стало ювілейним – 70-м в історії. Шоу приймає Відень, адже торік саме Австрія здобула перемогу. Основна локація – Wiener Stadthalle – тут конкурс уже проходив у 2015 році.

Організатори приготували розширену програму навколо шоу: традиційне Eurovision Village, фан-події та спеціальні інтервал-акти до ювілею. Конкурс знову проходитиме під слоганом United by Music.

Участь візьме 35 країн – це дещо менше, ніж зазвичай, на тлі дискусій довкола складу учасників. Україну представить LELÉKA з піснею Ridnym: вона виступить у другому півфіналі. Над номером працює режисер Ілля Дуцик.