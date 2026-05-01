В Вене продолжается главный песенный конкурс года. 12 мая состоялся первый полуфинал, в котором за прохождение дальше соревновалось 15 участников. Список финалистов узнавайте в материале 24 Канала.
Кто попал в финал Евровидения?
- Греция: Акилас – Ferto;
- Финляндия: Линда Лампениус и Пит Паркконен – Liekinheitin;
Важно отметить, что автоматически в финал Евровидения проходят страны "большой четверки" и страна-победитель – Австрия.
- Италия: Сал Да Винчи – Per sempre sì;
- Германия: Сара Энгельс – Fire;
- Франция. Monroe – Regarde;
- Великобритания. Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei;
- Австрия. Cosmó – Tanzschein.
Что нужно знать о Евровидении-2026?
Песенный конкурс Евровидение-2026 стал юбилейным – 70-м в истории. Шоу принимает Вена, ведь в прошлом году именно Австрия одержала победу. Основная локация – Wiener Stadthalle – здесь конкурс уже проходил в 2015 году.
Организаторы приготовили расширенную программу вокруг шоу: традиционное Eurovision Village, фан-события и специальные интервал-акты к юбилею. Конкурс снова будет проходить под слоганом United by Music.
Участие примет 35 стран – это несколько меньше, чем обычно, на фоне дискуссий вокруг состава участников. Украину представит LELÉKA с песней Ridnym: она выступит во втором полуфинале. Над номером работает режиссер Илья Дуцик.