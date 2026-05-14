Виступ вразив глядачів потужним вокалом та оновленою постановкою, яка суттєво відрізнялася від номера на Національному відборі. Більше про виступ читайте на сайті 24 Каналу.

LELÉKA виступила у другому півфіналі Євробачення-2026

Українська виконавиця LELÉKA вразила потужним виступом на сцені 70-го пісенного конкурсу Євробачення. Вона виконала пісню Ridnym, яка є особливою для українців. Виконавиця бездоганно взяла ноту, через яку сьогодні хвилювалася вся країна.

Під час виступу артистка була в костюмі від відомої дизайнерки Лілії Літковської. Унікальне вбрання, створене вручну, було покликане передати відчуття польоту.

Елементи костюма органічно доповнили композицію, яку виконувала LELÉKA, адже кожен її рух супроводжувався ефектом легкості та "польоту", що стало символічним доповненням до змісту пісні.

Хто працював над поставновкою номеру LELÉKA?

До роботи над номером LELÉKA долучилося чимало талановитих фахівців. Зокрема, режисером постановки став Ілля Дуцик. Для нього ця робота стала дебютом на міжнародному конкурсі, який, утім, виявився успішним.

За словами виконавиці, для неї було важливо знайти людину, яка відчує пісню так само глибоко, як і вона. З Іллею Дуциком артистка швидко знайшла спільну мову, і між ними виникла повна творча синергія.

З Іллею ми дуже швидко знайшли спільну мову – і номер, який ви побачите, народився з довіри та дуже чесного відчуття того, про що саме ці рядки,

– ділилась раніше співачка.

Також до постановки долучилася хореографка Галина Пеха, яка доповнила номер виразною пластикою. Її хореографія дозволила передати внутрішній стан та емоційний зміст пісні через рух.

Як проголосувати за свого фаворита?

Цьогоріч правила голосування на Євробачення дещо змінені. Як і раніше, результати півфіналів визначатимуться голосами журі та глядачів. Водночас склад національних журі буде розширено – до нього входитиме сім осіб. Двоє з них мають бути віком від 18 до 25 років.

У фіналі також застосовуватиметься комбінована система голосування. Окремо враховуватимуться голоси категорії "Rest of the World", тобто єврофанів з інших країн, які також можуть підтримати своїх фаворитів.

Глядачі зможуть голосувати через мобільний застосунок Eurovision Song Contest, надсилати SMS-повідомлення або віддавати свій голос на офіційному сайті конкурсу.