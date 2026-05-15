Исполнительница очаровала европейскую публику мощным вокалом и глубоким содержанием своей композиции. Именно это позволило ей получить большую поддержку от зрителей, пишет 24 Канал.

Украинская певица LELÉKA выступила во втором полуфинале 70-го песенного конкурса Евровидение под номером 12. Для главной сцены в Вене она подготовила песню Ridnym.

Режиссером постановки стал Илья Дуцик – лауреат премии "Золотая звезда Лирум", для которого эта работа стала режиссерским дебютом на международном конкурсе. В номере для артистки он сделал ставку на эмоциональный контакт со зрителем, использование символического реквизита и зрелищных спецэффектов.

Отдельное внимание аудитория обратила на сценический образ LELÉKA, который создала дизайнер Лилия Литковская. Белоснежный наряд с плетеным вручную корсетом символизировал исповедь и внутреннюю свободу. В то же время динамические элементы костюма создавали эффект полета, что идеально дополняло художественный рассказ песни.

Теперь исполнительница сосредоточивает все усилия на финальной подготовке, чтобы уже в эту субботу снова поразить европейскую публику и побороться за главный трофей конкурса.

Кто прошел в финал Евровидения-2026?

Вместе с представительницей Украины в финал прошли еще девять участников второго полуфинала, которые набрали наибольшее количество баллов. В частности:

Болгария : Dara – Bangaranga;

: Dara – Bangaranga; Норвегия : Джонас Лов – Ya ya ya ya;

: Джонас Лов – Ya ya ya ya; Австралия : Дельта Гудрем – Eclipse;

: Дельта Гудрем – Eclipse; Румыния : Александра Капитанеску – Choke Me;

: Александра Капитанеску – Choke Me; Мальта : Эйдан – Bella;

: Эйдан – Bella; Кипр : Антигони – Jalla;

: Антигони – Jalla; Албания : Алис – Nân;

: Алис – Nân; Дания : Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem;

: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem; Чехия: Даниэль Жижка – Crossroads.

Они составят компанию с лидерами первого полуфинала, представителям стран Большой пятерки и страны-хозяйки. Все финалисты уже готовятся к большому шоу, где во время прямой трансляции мир наконец узнает имя нового триумфатора Евровидения-2026.