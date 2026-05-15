Исполнительница очаровала европейскую публику мощным вокалом и глубоким содержанием своей композиции. Именно это позволило ей получить большую поддержку от зрителей, пишет 24 Канал.
Украинская певица LELÉKA выступила во втором полуфинале 70-го песенного конкурса Евровидение под номером 12. Для главной сцены в Вене она подготовила песню Ridnym.
Режиссером постановки стал Илья Дуцик – лауреат премии "Золотая звезда Лирум", для которого эта работа стала режиссерским дебютом на международном конкурсе. В номере для артистки он сделал ставку на эмоциональный контакт со зрителем, использование символического реквизита и зрелищных спецэффектов.
Отдельное внимание аудитория обратила на сценический образ LELÉKA, который создала дизайнер Лилия Литковская. Белоснежный наряд с плетеным вручную корсетом символизировал исповедь и внутреннюю свободу. В то же время динамические элементы костюма создавали эффект полета, что идеально дополняло художественный рассказ песни.
Теперь исполнительница сосредоточивает все усилия на финальной подготовке, чтобы уже в эту субботу снова поразить европейскую публику и побороться за главный трофей конкурса.
Кто прошел в финал Евровидения-2026?
Вместе с представительницей Украины в финал прошли еще девять участников второго полуфинала, которые набрали наибольшее количество баллов. В частности:
- Болгария: Dara – Bangaranga;
- Норвегия: Джонас Лов – Ya ya ya ya;
- Австралия: Дельта Гудрем – Eclipse;
- Румыния: Александра Капитанеску – Choke Me;
- Мальта: Эйдан – Bella;
- Кипр: Антигони – Jalla;
- Албания: Алис – Nân;
- Дания: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem;
- Чехия: Даниэль Жижка – Crossroads.
Они составят компанию с лидерами первого полуфинала, представителям стран Большой пятерки и страны-хозяйки. Все финалисты уже готовятся к большому шоу, где во время прямой трансляции мир наконец узнает имя нового триумфатора Евровидения-2026.