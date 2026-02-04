LELÉKA будет выступать с песней Ridnym, которая рассказывает о надежде, внутренней силе и пути к обновлению, когда человек начинает принимать изменения и встречается с собственными страхами. Что известно об артистке, расскажет 24 Канал.

Кто такая Виктория Корникова (LELÉKA)?

Виктория Корникова – украинская певица, композитор и аранжировщица, которая родилась 10 ноября 1990 года в городе Першотравенск (ныне Шахтерское) Донецкой области. В интервью изданию "ТыКиев" она призналась, что "с детства мечтала исцелять человеческие души своим пением".

Девушка училась в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого (получила степень бакалавра исполнительских искусств/актерского мастерства).

Я изначально мечтала быть певицей и заниматься музыкой. Но у меня был только один вариант обучения: в Харькове, на факультете народного вокала. Но мне настолько не понравилось, как там у меня приняли документы, что я сказала родителям, что даже не буду поступать туда,

– рассказывала певица.

Так, отец предложил Виктории поступить на актерский факультет, и она согласилась. Что интересно, во время учебы в Карпенко-Карого девушка познакомилась с актрисой Антониной Хижняк.

Виктория Корникова / Фотограф Groza Elena

В студенческие годы Корникова работала в Молодом театре, правда, получала маленькие роли. В частности, играла в спектаклях "Хоровод любви" и "Сватовство на Гончаровке".

Также она окончила Дрезденскую Высшую школу музыки имени Карла Марии фон Вебера (получила степень бакалавра по джазовому вокалу и степень магистра по композиции). Отметим, что Виктория поступила в три немецкие консерватории, но выбрала именно эту. О своем решении артистка не жалеет, хоть обучение в Берлине престижнее.

В Дрездене преподавала профессор, к которой я очень хотела попасть, потому что там преподаватели раскрывали каждого вокалиста по-своему, очень аутентично. Это мне импонировало,

– объяснила Корникова свой выбор.

Когда и почему основала группу LELÉKA?

В 2016 году в Берлине Виктория Корникова основала фолькджаз группу LELÉKA. Кроме нее, среди участников первого состава: пианист Роберт Винредер, контрабасист Томас Колярчик и барабанщик Якоб Гегнер

Появлению группы предшествовало мое желание сделать что-то для моих друзей в Украине, которые после Революции Достоинства ездили в зону АТО и проводили для детей воркшопы, важные волонтерские проекты,

– объяснила артистка.

Девушка признавалась, что в первые годы жизни в Берлине постоянно переживала чувство вины. Виктория переехала в Германию в 2014 году, но хотела быть рядом с друзьями и вместе с ними ездить на Восток Украины. Так, артистка решила, что будет давать благотворительные концерты и петь украинские народные песни.

Интересно! Коллектив написал и спродюсировал музыку к украинскому драматическому сериалу "И будут люди", вышедший на телеканале СТБ в 2020 году. Он снят на основе одноименного романа Анатолия Димарова.

Группа LELÉKA / Фото из Википедии

Участие в Национальном отборе на Евровидение-2026

Осенью прошлого года менеджеры Общественного начали приглашать Викторию Корникову принять участие в Национальном отборе на Евровидение-2026. Сначала артистка думала, а потом согласилась. Мотивацией стали слова Джамалы о том, что нет сильных заявок на песенный конкурс.

В интервью Суспільне Культура LELÉKA поделилась, что толчком для создания песни Ridnym стали массовые протесты в Берлине в январе 2022 года, когда люди требовали, чтобы Россия прекратила стягивать войска к украинским границам.

Артистка подала заявку на участие в Нацотборе довольно спонтанно, поэтому композицию выбирала из зарисовок, которые у нее были. Виктория вспомнила о песне "Рідним", но тогда она звучала в украиноязычной версии.

Я почувствовала, что она может стать конкурсной. В ней был искренний посыл обнять, защитить всех родных людей и дать и себе, и всем нам ощущение внутренней силы, надежды на то, что мы со всем справимся. И когда я почувствовала, что этот месседж до сих пор актуален, я решила начать дорабатывать эту песню,

– рассказала она в интервью "ТыКиев".

LELÉKA – Ridnym: слушайте песню онлайн

Возвращение в Украину

Кстати, LELÉKA хочет вернуться в Украину, но пока не имеет возможности зарабатывать музыкой здесь, ведь все ее профессиональные связи за рубежом. В родном городе Виктория последний раз была в 2021 году.

"И, наверное, могла бы поехать туда еще раз. Но мне больно об этом думать. Там еще нет принудительной эвакуации, но мои знакомые военные, которые там базируются, советуют все же выезжать. Поэтому пока не знаю, когда в следующий раз решусь побывать в родном городе", – сказала артистка.