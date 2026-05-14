Впрочем, каждый год у украинцев возникает один и тот же вопрос: можно ли голосовать за Украину из Украины? Рассказываем далее.
По правилам Евровидения, зрители не могут голосовать за представителя собственной страны. Поэтому украинцы, которые находятся в Украине, не имеют возможности отдать голос за LELÉKA.
В то же время поддержать представительницу Украины могут украинцы, которые сейчас находятся за рубежом – но только из тех стран, участвующих во втором полуфинале: Болгарии, Азербайджана, Румынии, Люксембурга, Чехии, Армении, Швейцарии, Кипра, Латвии, Дании, Австралии, Албании, Мальты и Норвегии.
Кроме этого, право голоса имеют страны так называемой "Большой четверки" – Великобритания, Германия, Испания и Франция, страна-победитель прошлогоднего конкурса Австрия, а также зрители из остального мира.
Как проголосовать на Евровидении-2026?
Зрители могут выбрать один из трех способов – в зависимости от того, какой вариант удобный.
- Через официальное приложение Eurovision Song Contest – оно доступно для Android, iOS и Windows. В разделе Vote можно выбрать участника, за которого хотите отдать голос.
- С помощью телефона или SMS. Во время прямой трансляции на экране появятся специальные номера и коды для голосования.
- На официальном сайте – esc.vote.