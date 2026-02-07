А вот Джамала, которая ранее занимала судейское кресло, стала музыкальным продюсером шоу вместо Тины Кароль. После выступления последнего финалиста были открыты линии для голосования, а звездное жюри также определялось с баллами для всех участников, пишет 24 Канал.

Их фаворитом стала Leléka с треком "Родным". Певица получила 10 баллов.

Как проголосовало жюри в финале Нацотбора-2026?

В первую тройку судейского голосования вошли:

  • Valeriya Force – 4
  • Molodi – 2
  • Monokate – 6
  • Эллиены – 1
  • Лауд – 9
  • Лелека – 10
  • Господин Вел – 7
  • ХАЯТ – 5
  • Джерри Хейл – 8
  • "ЩукаРыба" – 3

Но не стоит забывать, что результаты зрительского голосования не являются второстепенными.