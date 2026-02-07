А вот Джамала, которая ранее занимала судейское кресло, стала музыкальным продюсером шоу вместо Тины Кароль. После выступления последнего финалиста были открыты линии для голосования, а звездное жюри также определялось с баллами для всех участников, пишет 24 Канал.

Их фаворитом стала Leléka с треком "Родным". Певица получила 10 баллов.

Как проголосовало жюри в финале Нацотбора-2026?

В первую тройку судейского голосования вошли:

Valeriya Force – 4

– 4 Molodi – 2

– 2 Monokate – 6

– 6 Эллиены – 1

– 1 Лауд – 9

– 9 Лелека – 10

– 10 Господин Вел – 7

– 7 ХАЯТ – 5

– 5 Джерри Хейл – 8

– 8 "ЩукаРыба" – 3

Как проголосовало жюри в финале Нацотбора-2026 /Скриншот с видео

Но не стоит забывать, что результаты зрительского голосования не являются второстепенными.