Певица вспомнила о треке "Рідним", которая и стала конкурсной и смогла пройти в финал Нацотбора, пишет 24 Канал.

Эту артистку очень поддерживает украинская публика. В ней видят свет и достойную представительницу Украины на Евровидении в Вене. Виктория называет себя птичкой, которая всегда возвращается домой, потому что не может жить без родной страны.

Первые зарисовки песни "Родным" появились накануне полномасштабной войны. Певица убеждена, что она до сих пор актуальна и имеет большое значение для всех украинцев.

LELÉKA – Ridnym (Национальный отбор на Евровидение-2026): смотрите видео онлайн

Исполнительница предстала в светлом образе, который не просто подчеркивает творческий псевдоним, но и соответствует мотиву песни.

Планирует ли LELÉKA (Виктория Корникова) вернуться в Украину?

Певица имеет такое желание, однако пока не имеет возможности зарабатывать музыкой на Родине.

Все ее связи пока за пределами Украины.

Родом Виктория из шахтерского городка, последний раз она была там еще в 2021 году.

