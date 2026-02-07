Співачка згадала про трек "Рідним", яка і стала конкурсною й змогла пройти до фіналу Нацвідбору, пише 24 Канал.

Цю артистку дуже підтримує українська публіка. У ній бачать світло й гідну представницю України на Євробаченні у Відні. Вікторія називає себе пташкою, яка завжди повертається додому, бо не може жити без рідної країни.

Перші замальовки пісні "Рідним" з'явились напередодні повномасштабної війни. Співачка переконана, що вона досі актуальна й має неабияке значення для всіх українців.

Виконавиця постала у світлому образі, який не просто підкреслює творчий псевдонім, а й відповідає мотиву пісні.

Чи планує LELÉKA (Вікторія Корнікова) повернутись до України?

Співачка має таке бажання, однак поки не має можливості заробляти музикою на Батьківщині.

Усі її зв'язки наразі за межею України.

Родом Вікторія із шахтарського містечка, востаннє вона була там ще у 2021 році.

