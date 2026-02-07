Співачка згадала про трек "Рідним", яка і стала конкурсною й змогла пройти до фіналу Нацвідбору, пише 24 Канал.

Цю артистку дуже підтримує українська публіка. У ній бачать світло й гідну представницю України на Євробаченні у Відні. Вікторія називає себе пташкою, яка завжди повертається додому, бо не може жити без рідної країни.

Перші замальовки пісні "Рідним" з'явились напередодні повномасштабної війни. Співачка переконана, що вона досі актуальна й має неабияке значення для всіх українців.

LELÉKA – Ridnym (Національний відбір на Євробачення-2026): дивіться відео онлайн

Виконавиця постала у світлому образі, який не просто підкреслює творчий псевдонім, а й відповідає мотиву пісні.

Чи планує LELÉKA (Вікторія Корнікова) повернутись до України?

  • Співачка має таке бажання, однак поки не має можливості заробляти музикою на Батьківщині.

  • Усі її зв'язки наразі за межею України.

  • Родом Вікторія із шахтарського містечка, востаннє вона була там ще у 2021 році.

