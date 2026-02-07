У відеовізитці розповідала, що перший час у неї не було розуміння, як рухатись далі без колективу. Від так, створила сольний проєкт Monokate. Вперше під цим образом артистка виступила у серпні минулого року, передає 24 Канал.

Багато хто ставив запитання, чому співачка знову подала заявку на Нацвідбір, якщо вона вже представляла Україну на міжнародній арені. За словами Павленко, вона вирішила спробувати свої сили в пісенному конкурсі, оскільки хоче ще раз прожити цей цікавий досвід. До того ж виконавицю багато хто просив податися на Нацвідбір.

Мені творча пауза не потрібна, бо мені подобається двіж, тому я Monokate… Я можу реалізувати свій потенціал набагато більше, бо в Go_A був певний жанр, якому треба було відповідати, і в якийсь момент мені трошки тіснувато стало,

– зазначила артистка.

В ефірі Суспільного:Культура уже виступила Monokate з піснею TYT. Публіка відзначала, що трек доволі схожий до стилю гурту Go_A.

Monokate – TYT (Нацвідбір-2026 на Євробачення): дивіться відео онлайн

На сцені артистка постала одночасно ефектною та витонченою. Катерина не зрадила своєму образу, однак і вдосконалила його.

Як проголосувати за Monokate?